Was ist die IFA?

Die Internationale Funkausstellung (IFA) ist eine der bekanntesten und ältesten Indus­trie­messen in Deutschland. Veranstaltungs­ort sind die Messehallen in Berlin.



Es handelt sich um keine reine Fach­be­su­cher­mes­se, das heißt, Aussteller können ihre Pro­duk­te einem möglichst großen Publikum prä­sen­tie­ren. Viele technische Innovationen werden erstmals auf der IFA gezeigt.



Die Ausstellung fand das erste Mal im Jahr 1924 statt. In den Jahren 1950 bis 2005 wur­de sie in einem Zweijahresrhythmus ab­ge­hal­ten. Danach wurde der Abstand auf ein Jahr verkürzt.



Die nächste IFA findet vom 1. bis 5. Sep­tem­ber 2023 statt.