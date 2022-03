Hands-on zum Galaxy Book 2 Pro 360: Leichtes 2-in-1 von Samsung

Samsung hat in diesem Jahr gleich zwei neue Notebooks zum Mobile World Congress nach Barcelona mitgebracht: Neben dem eher traditionellen Galaxy Book 2 Pro stellt das Unternehmen noch das Convertible Galaxy Book 2 Pro 360 mit sehr ähnlichen Spezifikationen vor, welches sich jedoch auch als Tablet nutzen lässt.Unser Kollege Johannes Knapp hat sich das Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 auf dem MWC 2022 ein wenig genauer angeschaut. Dieses kommt - so wie das "normale" Pro-Modell - wahlweise mit 13,3 Zoll oder 15,6 Zoll großem AMOLED-Bildschirm in den Handel. Die Auflösung beträgt in beiden Fällen 1920 x 1080 Pixel. Da es sich um ein Convertible handelt, lässt sich das Display vollständig umklappen, sodass man dann praktisch ein Tablet in den Händen hält. Eingaben mit dem S Pen sind dabei ebenfalls möglich.Samsung verbaut auch beim Galaxy Book 2 Pro 360 Alder-Lake-Prozessoren der zwölften Generation, bis zu 32 GB RAM und 1 TB SSD-Speicher. Mit 11,5 respektive 11,9 Millimetern sowie 1,04 beziehungsweise 1,41 Kilogramm sind die beiden Convertibles etwas dicker und schwerer als die einfachen Pro-Modelle. Die Akkulaufzeit soll auch hier 21 Stunden (bei der Videowiedergabe) betragen.