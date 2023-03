MWC 2023: Lenovo zeigt einen Laptop mit ausfahrbarem Bildschirm

Direkt aus Barcelona

Lenovo zeigt dieses Jahr auf dem Mobile World Congress den Prototyp eines Laptops, dessen Display sich per Knopfdruck ausfahren lässt - Nutzer erhalten so unterwegs eine deutlich größere Arbeitsfläche. Unser Kollege Johannes Knapp hat sich das Notebook in Barcelona angeschaut.Auf den ersten Blick sieht das Notebook wie es normales Gerät mit 13 Zoll großem Display aus, dieser kann jedoch auf Knopfdruck ausgefahren werden und erreicht dann immerhin eine Diagonale von 15 Zoll. Hierfür kommen zwei Motoren zum Einsatz, Nutzer müssen den Bildschirm also nicht per Hand herausziehen. Bei erneutem Drücken der Taste wird der zusätzliche Teil des Displays dann wieder unter die Tastatur geschoben.Einen Termin, Preis oder Namen hat das Notebook bislang noch nicht, es handelt sich eben lediglich um ein Konzept.