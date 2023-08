Dieist eine Messe für Unter­hal­tungs­elektronik mit Schwerpunkt auf Com­pu­ter- und, die jedes Jahr im Au­gust in Köln statt­findet. Ideeller Träger ist der Bundes­verband Interaktive Un­ter­hal­tungs­soft­ware.Die Gamescom wird in ihrer jetzigen Form seitabgehalten, von 2002 bis 2008 gab es in Leipzig einen Vorgänger: dieNimmt man Ausstellungsfläche und Be­su­cher­anzahl als Maßstab, dann ist die Gamescom die weltweit größte. In Fach­kreisen hat die E3 in Los Angeles allerdings einen höheren Stellen­wert, da dort mehr Spie­le debütieren.Die nächste Gamescom findet voraussichtlich vomin Köln statt. Für denwurde er­neut eine große Eröffnungsveranstaltung be­stä­tigt (Opening Night Live).