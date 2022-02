Samsung Galaxy Book 2 Pro - Schlankes Notebook im Hands-on

Samsung hat beim Mobile World Congress in Barcelona zwei besonders schlanke Notebooks vorgestellt: das Galaxy Book 2 Pro und das Galaxy Book 2 Pro 360. Während es sich bei letzterem um ein Convertible behandelt, ist das Galaxy Book 2 Pro eher für all jene interessant, die nach einem klassischen Notebook suchen. Weiteres fasst unser Kollege Johannes Knapp zusammen.Das Samsung Galaxy Book 2 Pro kommt in zwei Größen in den Handel. Beide besitzen ein AMOLED-Display mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln, welches sich jedoch in seiner Größe unterscheidet. Hier darf zwischen 13,3 Zoll und 15,6 Zoll gewählt werden. Mit 11,2 beziehungsweise 11,7 Millimetern sowie 0,87 und 1,11 Kilogramm sind beide Modelle äußerst schlank und leicht.Während das kleinere Modell mit einem Intel Core i5 der zwölften Generation (Alder Lake) ausgestattet ist, kommt beim größeren Modell ein Intel Core i7 zum Einsatz. Nur hier wird es auch eine 5G-Option geben. Je nach gewählter Ausstattung gibt es bis zu 32 GB RAM und 1 TB SSD-Speicher. Die Akkulaufzeit gibt Samsung mit bis zu 21 Stunden (bei der Videowiedergabe) an.