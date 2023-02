MWC 2023: Erste Eindrücke zum Xiaomi 13 Pro mit Leica-Kamera

Direkt aus Barcelona

Xiaomi präsentiert beim derzeit in Barcelona stattfindenden Mobile World Congress mit dem Xiaomi 13 Pro sein aktuelles Flaggschiff der 13er-Serie. Highlights sind hier vor allem das verbaute Display und die zusammen mit Leica entwickelte Kamera. Unser Kollege Johannes Knapp hat sich das Xiaomi 13 Pro schon einmal angeschaut.Das Xiaomi 13 Pro hat ein 6,73-Zoll-AMOLED-Display mit einer Auflösung von 3200 x 1440 Pixeln. Die dynamische Bildwiederholrate passt sich im Bereich von 1 bis 120 Hertz an die gegenwärtigen Anforderungen an. Dolby Vision, HDR10 und HDR10+ werden unterstützt, die maximale Helligkeit beträgt 1900 Nits.Unter der Haube steckt ein Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, dem 12 GB RAM zur Seite stehen. Der verbaute Akku hat eine Kapazität von 4820 mAh und kann dank 120-Watt-Hypercharge in 19 Minuten vollständig geladen werden. Die 50-Megapixel-Kamera auf der Rückseite kombiniert drei Objektive: Einen Weitwinkel mit 23 mm, einen Ultraweitwinkel mit 12 mm und einen Telezoom mit 75 mm.Als Betriebssystem ist Android 13 mit MIUI-Benutzeroberfläche in der Version 14 vorinstalliert. Updates verspricht Xiaomi für die nächsten drei Android-Generationen und Sicherheitsupdates für die kommenden fünf Jahre. In Deutschland startet das Xiaomi 13 Pro am 8. März 2023 zu einem Preis von rund 1300 Euro.