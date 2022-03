Hands-on zum OnePlus 10 Pro 5G: Kommt mit OxygenOS zu uns

Das OnePlus 10 Pro erscheint bald auch in Europa: Das bereits in China erhältliche Spitzenmodell wurde nun unter anderem auch für den deutschen Markt angekündigt, wo es noch in diesem Monat zu haben sein wird - mit OxygenOS.Unser Kollege Johannes Knapp hat sich das OnePlus 10 Pro beim Mobile World Congress in Barcelona angeschaut. Dieses besitzt ein 6,7 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Auflösung von 3216 x 1440 Pixeln und 120 Hertz Bildwiederholrate.Neben einem Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 1 bietet das OnePlus 10 Pro wahlweise 8 GB RAM und 128 GB Speicher oder 12 GB RAM und 256 GB Speicher, eine 32-Megapixel-Frontkamera und eine Triple-Kamera, die zusammen mit Hasselblad entwickelt wurde. Als Betriebssystem gibt es die Android-Variante OxygenOS, welches nun doch nicht mit ColorOS zusammengelegt wird