Xiaomi Mi 8: Windows 11-Projekt mit neuen Features ausgestattet

Das neue Redmonder Betriebssystem Windows 11 kann nicht nur auf PCs, sondern auch auf Smartphones ausgeführt werden. Bastler haben es geschafft, eine Preview-Version auf dem Xiaomi Mi 8 zum Laufen zu bringen. Nun wurde das Projekt mit neuen Funktionen erweitert.

Bluetooth und x64 bereiten noch Probleme

Das Projekt wird unter dem Namen " Renegade " geführt und vom chinesischen Entwickler Xilin Wu geleitet. Nachdem Windows 11 erfolgreich auf dem Xiaomi Mi 8 installiert wurde, unterstützt das Betriebssystem jetzt auch die GPU und das WLAN-Modul des Smartphones. Außerdem gibt es nun Support für das Energie-Management, sodass Windows 11 auf einen niedrigen Akkustand reagieren kann. Die Funktionen werden in einem Video demonstriert.In dem Clip wird gezeigt, dass das Xiaomi Mi 8 mit Windows 11 ohne Probleme alltägliche Anwendungen und Spiele wie beispielsweise Minecraft ausführen kann. Zur Bedienung wurde ein USB-Hub mit angeschlossener Maus und Tastatur mit dem Smartphone verbunden.Aktuell scheinen allerdings noch nicht alle Features perfekt zu funktionieren. So gibt es momentan noch Probleme mit dem Bluetooth-Treiber. Außerdem kann die GPU keine x64-Programme darstellen. Womöglich werden die Fehler in den kommenden Wochen beseitigt.Beim Xiaomi Mi 8 handelt es sich nicht um das einzige Smartphone, auf dem Windows 11 gestartet werden kann. Auch auf dem Lumia 950 XL wurde das neue Betriebssystem bereits installiert. Weitere Geräte stellen laut Gizmochina das OnePlus 6, OnePlus 6T, Xiaomi Mi MIX 3, Xiaomi Pocophone F1, Meizu 16th Plus, Hammer Nut R1, Black Shark Phone 1, Oppo Find X, Xiaomi MIX2S, LG G7, Samsung S9+, Nubia X, Nokia 9 PureView, Asus ZenFone 5Z sowie das Vivo NEX dar. Die Geräte verfügen über ein Qualcomm Snapdragon 845-SoC.