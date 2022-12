MiniTool MovieMaker - Kostenloses Tool zur Videobearbeitung

Videos einfach bearbeiten

Videos für jedes Gerät ausgeben

Der Entwickler MiniTool stellt mit dem MovieMaker 5.3 ein komplett kostenloses Programm zum Bearbeiten von Videos bereit, das auch unerfahrenen Nutzern das Schneiden und Ver­schö­nern ihrer Videos erleichtern soll. Neben zahlreichen Vorlagen für verschiedene Anlässe stellt die Software dazu Werkzeuge zum Einfügen von Filtern, Texten und Übergangseffekten bereit.MiniTool MovieMaker zeichnet sich durch eine einfache Bedienung und aufgeräumte Be­nut­zer­ober­flä­che aus, über welche Sie die Werkzeuge zum Bearbeiten Ihrer Videos schnell finden. Über eine Reihe an Vorlagen können etwa schnell Diashows und animierte Grußkarten erstellt oder Urlaubsvideos stilgerecht in Szene gesetzt werden.Alternativ bietet die Software einen fortgeschrittenen Modus, in dem Sie alle Einstellungen selbst vornehmen können. Nach dem Importieren eines oder mehrerer Videoclips passen Sie Kontrast, Sättigung und Helligkeit an, schneiden nicht benötigte Szenen weg und fügen ein­zel­ne Videos zusammen. Auf Wunsch wenden Sie verschiedene Farbeffekte an, blenden Texte ein und setzen per Drag-and-drop Übergänge zwischen die einzelnen Szenen.Zusätzlich können auch Bilder und Audiodaten in die Videos eingefügt werden. Auch das Beschleunigen oder Verlangsamen sowie das Umkehren von Videos sind mit der Software möglich.Beim Export des fertigen Videos stehen ver­schie­de­ne Vorlagen für den PC und weitere Geräte wie Smartphones oder Konsolen bereit. Alternativ nehmen Sie die Einstellungen zum Dateiformat, der Auflösung und Bitrate ei­gen­stän­dig vor und passen so die Videoqualität optimal an.MiniTool MovieMaker ist vollständig kostenlos und setzt weder Wasserzeichen in die aus­ge­ge­be­nen Videos noch enthält es sonstige funk­tio­nel­le Einschränkungen. Derzeit gibt es allerdings nur eine komplett englische Benutzeroberfläche. Weitere kostenlose Videoschnittprogramme gibt es beispielsweise mit VSDC Free Video Editor und Shotcut