Hardware-Anforderungen für Windows 10 Version 21H1 veröffentlicht

Microsoft hat für seine Partner im sogenannten Windows-Hard­ware-Kompatibilitätsprogramm (WHCP) die Anforderungen für das kommende Windows 10 Feature-Update 21H1 ver­öf­fent­licht. Geändert hat sich dem­nach seit Version 19H2 - also seit zwei Jahren - nichts.

Veröffentlichung von Windows 10, Version 21H1 (WHCP) Windows 10, Version 21H1 bringt keine Updates für das Windows-Hardware­kompatibilitätsprogramm und folgt dem gleichen Muster wie 1die vorangegangenen Feature-Updates. Nachstehend finden Sie weitere Einzelheiten in Bezug auf alle verwandten WHCP-Aktivitäten. Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Windows-Hardwarekompatibilitätsprogramm (WHCP):



WHCP-Anforderungen - Keine Änderung. Die Anforderungen von Windows 10, Version 2004 gelten weiterhin für Windows 10, Version 21H1 Release.

Hardware-Laborkit (HKL) - Keine Änderung. Da die WHCP-Anforderungen auch für Windows 10, Version 21H1, gelten, bleiben auch die HLK-Anforderungen unverändert. Es wird keine neue HLK-Version in Windows 10, Version 21H1, geben. Zwar können sowohl Windows 10, Version 2004 als auch das Betriebssystem 21H1 für die Qualifikation für Windows 10, Version 2004 verwendet werden, doch wird anerkannt, dass sie die Qualifikation für Windows 10, Version 2004 erfüllen.

Errata - Keine Änderung. Alle Errata für Windows 10, Version 2004 sind auch weiterhin für Windows 10, Version 21H1 gültig.

HLK-Wiedergabeliste - Keine Änderung. Die HLK-Wiedergabeliste der Version 2004 kann sowohl für Windows 10, Version 2004 als auch für die Version 21H1 verwendet werden.

Treibersignatur - Keine Änderung. Treiber, die alle anwendbaren Anforderungen von Windows 10, Version 2004 erfüllen, werden mit denselben Signaturattributen digital signiert.

Einreichung - Keine Änderung. Sowohl Windows 10, Version 2004 als auch 21H1 OS können für die WHCP-Einreichung verwendet werden.

WHCP-Qualifizierung - Windows 10, Version 2004

Erforderliche OS-Version - Entweder Windows 10, Version 2004, 20H2, oder 21H1

Prozessortabelle Windows Client Edition für 19H2

Windows 10 Version 1909

Intel: Bis einschließlich der zehnten Generation von Intel Prozessoren (Intel Core i3/i5/i7/i9-10xxx) und Intel Xeon E-22xx, Intel Atom (J4xxx/J5xxx und N4xxx/N5xxx), Celeron und Pentium Prozessoren. Intel Xeon Prozessoren werden unter Windows 10 Pro für Workstations und nur unter Windows 10 Enterprise unterstützt.

AMD: Bis einschließlich der AMD Prozessoren der siebten Generation (A-Serie Ax-9xxx & E-Serie Ex-9xxx & FX-9xxx); AMD Athlon 2xx Prozessoren, AMD Ryzen 3/5/7 3xxx, AMD Opteron und AMD EPYC 7xxx. AMD Opteron und AMD EPYC Prozessoren werden unter Windows 10 Pro für Workstations und Windows 10 Enterprise unterstützt.

Qualcomm: Qualcomm Snapdragon 850 und 8cx

Alle Fragen umfassend beantwortet

Das ist natürlich auch für Endverbraucher interessant, denn damit ist klar - wer die bisherigen Versionen ab 1909 nutzen konnte, kann mit seiner Hardware auch auf das kommende Update auf Version 21H1 aktualisieren: Keine Änderungen im Hardware-Kompatibilitätsprogramm für die Hersteller bedeutet auch keine Änderungen für die CPU-Anforderungen. Wir haben daher am Ende des Beitrags noch einmal die Liste der unterstützten Prozessoren für Version 1909 angefügt.Die Liste im Windows-Hardware-Kompatibilitäts­programm geht aber auch noch über die CPU-Anforderungen hinaus. Microsoft schreibt da in der TechCommunity In der Liste vergleicht Microsoft vorrangig mit dem ersten Features-Update aus dem Jahr 2020. Geändert hat der Konzern aber seit dem Wechsel von 19H2 bis auf die kommende 21H1 nichts Grundlegendes.