Neue Windows 11-Preview gestartet, Update für den Microsoft Store

Das Windows-Team hat einen neuen Windows 11 Insider Build mit der Nummer 22000.132 veröffentlicht. Das Update ist sowohl für Nutzer im Beta- als auch im Dev-Kanal verfügbar und bringt eine lange Liste an Änderungen. Viel Neues gibt es zwar nicht, die jetzt eingeführten neuen Features sind aber recht interessant: Das wichtigste ist ein Update für den Microsoft Store. Ab sofort kann eine überarbeitete Nutzeroberfläche ausprobiert werden. Mit Windows 11 startet jetzt zudem ein Microsoft 365-Widget, mit dem Unternehmenskunden sich Dokumente, Nachrichten oder Besprechungsaufzeichnungen anzeigen lassen können, die mit dem Business-Account verknüpft sind.Die dritte Neuerung betrifft Chat von Microsoft Teams. Nach einem Update ist die Chat-App jetzt in mehreren Sprachen und nicht mehr nur in Englisch verfügbar. Man kann die Sprachen einzeln auswählen oder auch die voreingestellte Systemsprache nutzen.Obwohl es nun eigentlich nicht mehr so lange dauern dürfte, bis Microsoft Windows 11 in der finalen Version veröffentlicht wird, gibt es bis dahin noch jede Menge Arbeit am neuen Betriebssystem zu erledigen. Das sieht man an der langen Liste an Fehlerbehebungen und Verbesserungen, die die neue Insider-Vorschau mitbringt. Dabei soll Windows 11 (vermutlich) bereits im Oktober veröffentlicht werden . Auch die Liste der bekannten Probleme ist weiterhin sehr lang. Alle Informationen dazu findet man wie gewohnt im Windows Blog Microsoft untersucht noch Berichte von Insidern im Beta-Kanal, bei denen nach dem Upgrade auf Windows 11 die neue Taskleiste nicht angezeigt wird und das Startmenü nicht funktioniert. Betroffene sollten das letzte kumulative Update für Windows deinstallieren und es dann erneut über die Update-Suche installieren. Nach einem Neustart sollte es dann funktionieren.