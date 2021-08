Wirrwarr: Windows 11 läuft auf nicht unterstützten PCs, Update nicht

Microsoft wird zumindest zunächst Ausnahmen bei den Windows 11-Geräteanforderungen zulassen, sodass Nutzer auch mit nicht offiziell unterstützter Hardware das neue OS installieren können. Das hat aber einen Beigeschmack.

"Eventuell nicht berechtigt, Windows Updates zu erhalten

Windows 11 System-Check: Dieses Tool verrät ob dein PC bereit ist

Denn nach dem aktuellen Wissensstand können Nutzer mit Hardware, die nicht die Mindestanforderungen für Windows 11 erfüllen, die neue Version zwar installieren , dann aber keine Updates erhalten. Keine Updates bedeutet in diesem Fall: Keine Sicherheitsupdates, keine neuen Funktionsupdates und keine Wartungsupdates - nichts, was regulär über Windows Update ausgeliefert wird, kommt zu solchen Anwendern automatisch auf den PC. Das klingt nach einem echten Sicherheitsproblem.Das geht aus einer Stellungnahme hervor, die ein Microsoft-Sprecher auf Anfrage von The Verge-Autor Tom Warren zum Thema herausgegeben hat. PCs ohne Mindestanforderungen seien laut Microsoft "eventuell nicht berechtigt sind, Windows Updates zu erhalten." Ganz klar hat sich Microsoft in den letzten Tagen nicht gerade geäußert - so auch jetzt nicht: "eventuell" heißt eben nicht "nein". Es gibt ein großes Wirrwarr.Demnach lässt sich Windows 11 zwar über einen Trick installieren, beim Systemcheck "merkt" Windows allerdings, dass es auf einem nicht unterstützten System läuft. Vermutlich muss man sich den technischen Hintergrund dazu so vorstellen, wie Microsoft es bisher schon bei den Update-Blockaden für bestimmte Hardware-Konfigurationen eingerichtet hat. Zur Erinnerung: Mit den Updateblockaden hat Microsoft verhindert, dass Systeme Updates erhielten, die zu Folgefehlern führen können. Meist wurde das eingesetzt, wenn in den internen Tests bei Microsoft Kompatibilitätsprobleme auftraten.Nun kann man die Botschaft hinter der Meldung, dass nicht unterstützte Systeme keine Updates erhalten werden, aber auch auf zweierlei Weise lesen. Tom Warren schreibt , dass er nicht glaubt, dass Microsoft Windows 11-Rechner tatsächlich ungeschützt lassen wird. Auf der anderen Seite wäre es aber auch eine gute Nachricht für diejenigen, die erzwungene Windows-Updates wirklich hassen, so Warren.