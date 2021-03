Dropbox - Dateien via Cloud teilen und synchronisieren

Beliebter Cloud-Speicher

Cloud-Speicher sind eine nützliche Lösung, wenn man Dateien schnell und einfach mit Freunden und Kollegen teilen oder auf diese weltweit von jedem beliebigen PC oder Mobilgerät aus zugreifen möchte. Dropbox (118.4.460) stellt Nutzern hierfür 2 GB kostenlosen Online-Speicher zur Verfügung.Am PC ermöglicht die offizielle Dropbox-Software einen komfortablen Zugriff auf die eigenen Daten in der Cloud. Nach der Installation erstellen Sie einen neuen Dropbox-Account oder Sie loggen sich mit Ihrem vorhandenen Dropbox-Nutzernamen und Kennwort ein. Sie können außerdem den lokalen Ordner festlegen, den Dropbox für heruntergeladene Dateien nutzen soll. Anschließend wird Ihr Dropbox-Account wie ein gewöhnlicher Ordner unter Windows eingebunden, den Sie zum Beispiel über den Windows Explorer erreichen.Dateien im lokalen Dropbox-Ordner werden von der Software künftig überwacht und bei Änderungen automatisch in die Cloud hochgeladen - sofern eine Internetverbindung besteht. Nützlich ist auch das Feature "Selektive Synchronisation", das eine Auswahl der mit dem Computer zu synchronisierenden Ordner ermöglicht. So kann zum Beispiel vermieden werden, dass besonders große Dropbox-Ordner automatisch heruntergeladen werden.Sie können Dropbox außerdem so einrichten, dass Fotos und Videos einer an den PC angeschlossenen Digitalkamera automatisch in Dropbox importiert werden. Ebenso lassen sich Screenshots automatisch zu Dropbox hochladen, sofern dies gewünscht ist.Die Einstellungen des Tools erreichen Sie, wenn Sie erst auf das Dropbox-Symbol im Infobereich von Windows und auf das Zahnrad-Icon klicken und anschließend "Einstellungen..." auswählen. Hier lassen sich weitere Einstellungen vornehmen wie zum Beispiel das Autostart-Verhalten ändern, den lokalen Dropbox-Ordner verschieben oder die genutzte Bandbreite begrenzen.Über einen Rechtsklick auf eine Datei oder einen Ordner im Dropbox-Verzeichnis erreichen Sie außerdem die Funktion zum Teilen der Inhalte. Den Link können Sie dann an Freunde weiterleiten und auch eine Gültigkeitsdauer definieren.Alternativ können Sie über das Webinterface von Dropbox.com auf Ihre Dateien zugreifen oder Apps für Android und iOS verwenden. Wie eingangs erwähnt, stehen Ihnen kostenlos 2 GB Speicherplatz zur Verfügung. Durch den Abschluss eines kostenpflichtigen Pro-Abonnements lässt sich dieser auf 1 TB erhöhen. Unternehmen erhalten gegen Gebühr sogar unbegrenzten Platz.Neben der hier angebotenen stabilen Version stellen die Entwickler auch einen Experimental Build bereit, mit dem sich Bugfixes und neue Funktionen früher ausprobieren lassen.