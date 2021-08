Windows Update informiert bald über Windows 11-Bereitschaft des PCs

Mit den Systemanforderungen für Windows 11 hat Microsoft schon für hinreichend Wirbel gesorgt und es gibt entsprechend große Unsicherheit, ob ein bestimmtes Gerät nun Upgrade-fähig ist. In Kürze werden die User darüber aber direkt informiert.

Nicht mit aller Macht

WhyNotWin11 - Windows 11-Kompatibilität prüfen

Zumindest in den jüngsten Windows 10-Builds im Release Preview Channel bekommen Tester bereits eindeutig gesagt, ob sie ihr System nach dem offiziellen Start-Termin der jüngsten Windows-Ausgabe direkt auf den neuesten Stand bringen können. Hier informiert die Windows Update-Funktion nun nicht nur darüber, welche Updates für die Installation bereitstehen, sondern auch, ob der PC den Mindestanforderungen für Windows 11 entspricht, berichtet WindowsLatest Wenn dies der Fall ist, zeigt sich auf der rechten Seite neben den verfügbaren Updates ein grüner Haken mit der Ansage "Dieser PC kann Windows 11 ausführen". Es folgt eine begeistert klingende Information, welch tolle Neuigkeiten dies doch für den User sind und dass man zum passenden Zeitpunkt über die Verfügbarkeit des Upgrades informiert wird. Es gibt aber auch eine dezente Warnung, dass in Windows 11 einige Features aus dem aktuellen Windows 10 nicht mehr zur Verfügung stehen werden.Klar ist bereits, dass Microsoft vergleichsweise strikte Anforderungen an ein System setzt, auf dem Windows 11 installiert werden soll. Selbst relativ aktuelle Rechner bleiben außen vor. Daran gab es deutliche Kritik, die zwar zu einigen Nachbesserungen führte, mehr als kosmetische Korrekturen kamen dabei aber auch nicht heraus.Bisher sieht es allerdings so aus, als würden die Systemanforderungen in erster Linie von der Windows Update-Funktion für die automatischen Upgrades genutzt. Wenn Windows 11 hingegen über eine ISO-Datei installiert wird, lässt es sich derzeit auch auf schwächeren Rechnern aufspielen. Ob das so bleibt, ist offiziell noch nicht ganz klar, allerdings sieht es nicht so aus, als wäre Microsoft daran gelegen, die Vorgaben mit aller Macht durchzudrücken.