IFME Download & Installation

Videos wandeln mit dem Internet Friendly Media Encoder

etwa H.265, HEVC oder AV1

Tonspuren konvertieren

IFME Alternativen

Mit dem Internet Friendly Media Encoder Download wandeln Sie Videos in andere Formate um. Das spart Platz und verbessert die Wiedergabe-Kompatibilität.Hierfür unterstützt das kostenlose und quelloffene Tool neben H.265 und HEVC noch weitere Codecs, eine übersichtliche Benutzeroberfläche soll die Arbeit mit Videodateien möglichst einfach und komfortabel gestalten. Derzeit ist der Internet Friendly Media Encoder in der Version 8.3.6 verfügbar.Der Internet Friendly Media Encoder (IFME) setzt Windows 10 oder eine neuere Version des Betriebssystems (nur 64-Bit) voraus. Benötigt werden weiter ein Intel Core i9 der 10. Generation oder ein AMD Ryzen 7 3700X und 8 GB RAM (oder besser).Auf der Website des Projekts gibt es außerdem eine Version für Linux. Eine Installation ist nicht erforderlich, Sie können das Programm somit direkt nach dem Entpacken des heruntergeladenen Archivs starten.Die Bedienung von IFME ist denkbar einfach: Umzuwandelnde Videos lassen sich direkt per Drag-and-drop zur Warteliste hinzufügen. Alternativ gelingt dies über den Plus-Button in der Menüleiste. Im Anschluss können für jede Videodatei individuelle Einstellungen vorgenommen werden.Beispielsweise wählen Sie im Abschnitt "Video" den zu verwendenden Codec () aus und passen die Zielauflösung und -framerate an. Als Formate stehen AVI, MP4, MKV, WEBM, TS, M2TS zur Auswahl. Eine reine Audioausgabe ist ebenfalls möglich.Der IFME kann außerdem einzelne oder mehrereund auch neue Spuren aus externen Audiodateien erstellen. Optional fügen Sie neue Untertitel hinzu und brennen diese auf Wunsch sogar fest in das Video ein.Über den "Advanced"-Tab kann IFME Videos zudem schneiden, Letterbox von allen Videostreams entfernen und auch HDR-Informationen bearbeiten. Häufig benutzte Einstellungen lassen sich als Profile abspeichern und so schnell wieder aufrufen.Ähnliche Programme gibt es etwa mit XMedia Recode VidCoder und Handbrake