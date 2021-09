Windows 11-Taskleiste verschieben ist die meist-gewünschte Funktion

Die neue Windows 11-Taskleiste ist seit Anfang an einer neuen beziehungsweise überarbeiteten Bereiche von Windows, die stark diskutiert werden. Nutzer, die das neue Betriebssystem getestet haben, wünschen sich noch einige Änderungen.

20.000 Votes für das Ändern der Taskleiste

Das geht aus einem neuen Bericht des Online-Magazins Neowin hervor. Windows 11 wird eine Vielzahl an Veränderungen mit sich bringen - die aus der Sicht von Microsoft natürlich allesamt eine Verbesserung darstellen. Doch bei den Nutzern kommen einige der Änderungen insbesondere für die Taskleiste nicht so gut an. Einige der Tester vermissen Funktionen, die von Microsoft komplett entfernt wurden oder nun nur noch schwerer zu erreichen sind, was das gewohnte Arbeiten umständlich macht.Im Feedback-Hub, in dem Windows Insider ihre Anmerkungen zu einzelnen Funktionen von Windows 11 hinterlassen können, ist derzeit das meist-gewünschte Feature, dass sich die Taskleiste einfach verschieben lässt.Das ist derzeit nicht vorgesehen - und es ist nicht mehr lang hin, bis Microsoft die finale Freigabe von Windows 11 plant. Schon am 5. Oktober will der Konzern das neue Betriebssystem starten. Das Windows-Team hat dabei in der Vergangenheit schon reagiert, was die Wünsche der Nutzer betrifft, die sich im Feedback Hub angesammelt hatten. So hatten die Entwickler die Option, durch Drag and Drop von Dateien auf ein an der Taskleiste angeheftetes Programm diese schnell mit der App öffnen zu können wieder zurückgebracht.Anders sieht es aber beim Platzieren der Taskleiste selbst aus: Lange Zeit bot Windows die Möglichkeit, die Taskleiste an eine der vier Seiten des Bildschirms zu verschieben. Mit Windows 11 werden die Nutzer jedoch darauf beschränkt sein, die Taskleiste am unteren Rand des Bildschirms zu nutzen, da Microsoft die Option, sie an die Seiten oder nach oben zu verschieben, entfernt hat. Die Entfernung kam bei den Windows-Nutzern nicht gut an: Im Feedback Hub gibt es inzwischen über 20.000 Bewertungen, in denen die Nutzer Microsoft auffordern, die Option wiederherzustellen.