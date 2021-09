Microsoft: Neuer Werbespot soll uns Windows 11 näherbringen

Im Oktober veröffentlicht Microsoft die nächste große Windows-Version: Windows 11 kommt mit einigen Designveränderungen und neuen Features, die Nutzern nicht nur die Arbeit am Computer erleichtern, sondern sie auch näher zu den Dingen (und Personen) bringen sollen, die sie lieben. So lautet zumindest die Botschaft eines einminütigen Werbespots, den Microsoft nun veröffentlicht hat.Das Video beginnt mit einer jungen Frau, die ihren Windows 11-Laptop aufklappt und daraufhin in eine andere Welt abtaucht, die dem Zuschauer einige der neuen Funktionen kurz vorstellt. Dazu zählen der überarbeitete Microsoft Store, Widgets, die beispielsweise den Wetterbericht, Termine oder To-do-Listen anzeigen, oder die Integration von Microsoft Teams, um mit Freunden und Kollegen in Kontakt zu bleiben.Auch der Master Chief hat einen kurzen Gastauftritt in dem Clip, wodurch die Gaming-Features von Windows 11 hervorgehoben werden sollen. Zu diesen zählen eine neue Xbox-App mit xCloud-Funktionalität, Auto-HDR und die Unterstützung von DirectStorage, auch wenn das Video diese Funktionen nicht explizit aufzeigt. Wenn die PC-Version von Halo: Infinite im Dezember erscheint, wird diese dann aber auch unter Windows 10 laufen und nicht nur im neuen Microsoft Store, sondern auch bei Steam zu haben sein.Der Werbespot wird zum Start der neuen NFL-Season auch im US-Fernsehen gezeigt und so auch einem größeren Publikum zugänglich gemacht. Untermalt wird das Video übrigens von der Single "All Starts Now" von Odessa ft. Tim Myers.Windows 11 erscheint am 5. Oktober 2021 als kostenloses Upgrade für Windows 10 . Das neue Betriebsystem soll ab diesem Datum jedoch zunächst in Wellen verteilt werden, sodass einige interessierte Nutzer möglicherweise ein wenig warten müssen, bis ein Wechsel per Windows Update möglich ist.