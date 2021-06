Windows 11 bekommt auch ein komplett neues Lautstärke-Flyout

Übermorgen wird Microsoft sein neues bzw. überarbeitetes Betriebssystem Windows 11 vorstellen, doch die Überraschung ist längst dahin. Denn vor einer Woche ist bekanntlich eine weit fortgeschrittene Version durchgesickert. Und die hat immer noch Interessantes zu bieten.

Komplett neues Design

Microsoft wird Windows 11 auf einem großen Online-Event enthüllen und am Donnerstag, dem 24. Juni, wird sich auch zeigen, ob die Redmonder das Betriebssystem als komplett neu ansehen oder doch eher als Update von Windows 10 . Verbesserungen gibt es nämlich viele, fundamental neu scheint Windows 11 aber auch nicht zu sein. Kein Wunder: Es ist bisher auch "nur" als Sun Valley-Update für das aktuelle OS bekannt gewesen.Neuerungen gibt es aber eben dennoch genügend, diese sprechen auch diverse größere Baustellen sowie Kleinigkeiten an. Zur letzteren Kategorie zählt auch das Volume-Flyout, das in der linken oberen Ecke auftaucht, wenn man die Lautstärke - des Systems oder der aktuellen Medienwiedergabe - mithilfe der Tastatur verändert. In diesem Fenster kann man dann u. a. Pause/Fortsetzen drücken sowie die Lautstärke weiter per Maus verändern.Die aktuelle Lösung ist aber nicht gerade allseits beliebt, weil hier noch immer das Metro-Design von Windows 8 zum Einsatz kommt. Und für all jene, denen das nicht gefällt, gibt es nun eine gute Nachricht: Denn im Zuge von Windows 11 wird auch das Flyout überarbeitet und die Änderungen kann man auch als "Windows 11-typisch" zusammenfassen.So hat das Fenster künftig abgerundete Ecken und ein insgesamt "weicheres" Design. Wie Windows Latest entdeckt hat, wir es offenbar auch mehrere einstellbare Größen und Designs bzw. Modi geben. Hier kann sich zum Release aber natürlich noch einiges ändern - das gilt aber natürlich für alle Bereiche von Windows 11.