Google Stadia: Die wichtigen Infos, Preise & Termine im Überblick

Mit Google Stadia sollen teure Gaming-PCs und Konsolen der Ver­gan­gen­heit angehören. Auf Knopfdruck werden Spiele in 4K-HDR-Auflösung mit 60 FPS direkt aus der Cloud über das Internet gestreamt. Unsere kom­pakte Übersicht verrät alle Infos, Games, Preise und Termine.

In eigener Sache: Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Special-Bericht, der von uns stetig aktualisiert und mit neuen Informationen angereichert wird. Er dient euch als Übersicht und Sammelstelle für sämtliche News zu Google Stadia. Das letzte Update fand am 17. Dezember 2019 um 16:23 Uhr statt.



Was hat sich seit der letzten Aktualisierung getan? Käufer der Founder's Edition erhalten weitere Buddy Pass

Kritik am Community-Management von Google Stadia

4K-Auflösung in den meisten Spielen nicht nativ

Amazon, Medion & Co.: Konkurrenz-Dienste sind in der Mache

Spiele-Demos und Early Access-Titel könnten bald kommen

Google Stadia: Welche Vorteile bietet die Cloud-Gaming-Plattform

Google Stadia: Alles zur Hardware & Bandbreiten-Anforderung

GPU mit 10,7 TFLOPs, 56 Compute Units, HBM2 Speicher

CPU mit 2,7 GHz, Hyperthreading, AVX 2

16 GB RAM mit 484 GB/s Geschwindigkeit, 9,5 MB L2+L3 Cache

Google Stadia: Braucht man einen neuen Controller?

Google Stadia: Welche Spiele kann ich jetzt schon spielen?

Google Stadia - Video zeigt erste Spiele der Streaming-Plattform

Aktuell verfügbare Spiele für Google Stadia

Assassin's Creed: Odyssey

Destiny 2: The Collection

Gylt

Just Dance 2020

Kine

Mortal Kombat 11

Red Dead Redemption 2

Thumper

Tomb Raider: Definitive Edition

Rise of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

Samurai Shodown

Attack on Titan 2: Final Battle

Landwirtschafts-Simulator 19

Final Fantasy XV

Football Manager 2020

GRID

Metro Exodus

NBA 2K20

RAGE 2

Trials Rising

Wolfenstein: Youngblood

Darksiders Genesis

Games die bis zum Ende des Jahres auf Google Stadia erscheinen

Borderlands 3

Dragonball Xenoverse 2

Ghost Recon Breakpoint

Google Stadia: Wann kommt Stadia und wie teuer wird es?

Gerüchte, Hardware, Preise & Termine

Direkt zu den Themen Vorteile Spiele und Release & Preise Das Ziel von Stadia ist einfach: In Netflix-Manier versucht Google Spiele in hoher 4K-UHD-Auflösung samt kontraststarker High Dynamic Range-Technik (HDR) bei stets flüssigen 60 Bildern pro Sekunde über das Internet auf die verschiedensten Geräte zu streamen. Für die Zukunft sind sogar 8K-Auflösungen und 120+ FPS geplant. Das Installieren, Downloaden oder Patchen von Spielen ist somit nicht mehr nötig. Zudem braucht man weder einen teu­ren High-End-PC, noch eine moderne Spielekonsole.Doch beim Streamen von aktuellen Games will Google noch lange nicht Schluss machen. Stadia soll direkt in die YouTube-Community integriert werden und so für mehr Interaktionen in Kooperation mit dem Videoportal sorgen. So soll man zukünftig Spiele ohne den Verlust von Leistung streamen und per Crowd Play sogar direkt auf Knopfdruck in Online-Matches von Streamern einsteigen können. Spielstände teilt man mit Freunden über eine Funktion namens State Share und der Google Assistant hilft bei Problemen mit How-To-Videos und Lösungen aus der Community.Und das Einzige was man dafür benötigt ist ein Chrome-Browser , die Stadia App, einen An­dro­id-TV-Fernseher (Herbst 2020) oder einen Chromecast Ultra. Somit kann man Top-Spie­le mit anspruchsvoller Grafik auf nahezu jedem Gerät ohne signifikante Qualitätseinbuße spie­len. Ganz egal in was für einer Leistungsklasse zum Beispiel ein PC, Notebook, Smartphone , Tablet oder Smart-TV spielt. Eine durchaus interessante Idee, welche die Ga­ming-Welt in noch mehr Wohnzimmer, Büros und Hosentaschen bringen könnte. Doch ist das alles so einfach möglich?Das Prinzip scheint bereits so hohe Wellen zu schlagen, dass sich sogar eine deutsche Kon­kur­renz bildet. So haben bereits Medion und die Deutsche Telekom an­ge­kün­digt, noch in die­sem Jahr in das Cloud-Gaming-Geschäft einzusteigen. Ob sich die Ser­vi­ces ebenso er­folg­reich wie Google Stadia, Microsoft xCloud oder Amazons kommendes Portal etablieren kön­nen, be­zwei­feln Gamer jedoch. Schließlich hat Google den Plan ein Milliarden-Publikum an­zu­spre­chen, 200 Millionen Nutzer wären dem Suchmaschinen-Konzern nicht genug.Google hat bereits auf der GDC 2019 Details dazu veröffentlicht, welche Server-Hard­ware im Hintergrund für die benötigte Leistung sorgt. Kooperiert wird in erster Li­nie mit dem Chip­her­stel­ler AMD . Er liefert zum Beispiel die neuen Grafikchips (GPU), welche über eine Per­for­mance von 10,7 Teraflops verfügen werden. Verglichen wird dabei vor­ran­gig mit den Leis­tungs­wer­ten der Spie­le­kon­so­len Xbox One X (6,0 TFLOPs) und der Play­Sta­tion 4 Pro (4,2 TFLOPs), die von Stadia deutlich geschlagen werden. Zudem wird man auf 2,7 GHz starke Pro­zes­so­ren (CPU) und 16 GB Ar­beits­spei­cher pro System setzen.Stadia-Chef Phil Harrison äußerde sich weiterhin zu einem sehr wichtigen Thema - der Band­brei­te. Wer Spiele in 1080p Full-HD-Auflösung mit 60 FPS streamen möchte, der sollte min­des­tens über eine Internetverbindung mit 25 MBit/s (DSL 25.000) verfügen. Mit einer nur etwas stär­ke­ren 35 MBit/s-Leitung soll man bereits auf 4K-Niveau spielen. Wer diese Band­brei­ten nicht erfüllen kann, für den wird die Auflösung entsprechend her­un­ter­ge­schraubt, zum Bei­spiel auf 720p. Die Mindestanforderung liegt jedoch bei 10 MBit/s im Down­stream und 1 MBit/s beim Up­stream.Im gleichen Atemzug wird oft die Frage nach der Latenz gestellt. Google wird hart daran ar­bei­ten diese zu verbessern, sodass die Vorteile physischer Gaming-Hardware in Zukunft im­mer geringer werden sollten. Offizielle Angaben gibt es jedoch noch nicht. In ersten Tests von Digital Foundry wird über Latenzen von 166 bis 188 Millisekunden bei einer 1080p-Auf­lö­sung gesprochen. Unter Anrechnung des Input-Lags von Displays und Con­trol­lern würde man hier auf Augenhöhe mit der Xbox One X liegen. Nur PCs lieferten im ersten Test bessere Er­geb­nis­se. Und genau denen will Stadia im Multiplayer entgegentreten.Die stabile Verbindung und die hohe Bandbreiten zwischen den verschiedenen Stadia-Ser­vern sollen riesige Spielwelten mit tausenden Spielern ermöglichen, ohne dass die Hard­ware von Nutzern darauf einen Einfluss hat. Zudem soll ein KI-Algorithmus dafür sor­gen, dass durch vorgenerierte Frames die Latenz verbessert wird. Google spricht sogar da­von, dass diese besser sein kann als auf lokalen Gaming-PCs.Bereits auf der ersten Keynote wurde ein passendes Gamepad für Stadia vorgestellt. Der Con­trol­ler ähnelt sehr den Eingabegeräten für die Xbox One, der PlayStation 4 und auch dem Pro Controller für die Nintendo Switch . Er verfügt über ein klassisches Digi-Kreuz, ABXY-Tas­ten, pa­ral­lel angeordnete Analogsticks und passende Schultertasten. Zusätzlich bietet der Stadia Controller einen Button für den Google Assistant und einen Capture-Knopf für Screen­shots, Videos und Streaming-Möglichkeiten.Im Gegensatz zu vielen anderen Controller ist dieser für Stadia optimiert und nimmt über ei­ne WLAN-Verbindung nicht mit dem Endgerät an sich, sondern mit der Gaming-Cloud Ver­bin­dung auf. Somit kann man nahtlos zwischen verschiedenen Geräten wechseln, ohne den Con­trol­ler jeweils neu verbinden zu müssen.Zu Beginn funktioniert die Cloud-fähigkeit des Controllers nur in Verbindung mit dem Chromecast an einem Fernseher. An andere Geräte muss das Gamepad mit einem USB-C-Kabel angebunden wer­den. Google verspricht allerdings auch, dass die Wahl des Game­pads dem Spieler über­las­sen ist. Den Spiele-Streaming-Service kann man also auch wie ge­wohnt mit Tas­ta­tur und Maus oder einem beliebigen Con­troller nutzen.Der Preis für den neuen Google Stadia Controller liegt bei 69 Euro. Ab Werk enthält die Foun­ders Edition ein Stadia Game­pad in der exklusiven Far­be "Night Blue", die Premiere Edi­tion den im typischen Weiß. Optional werden die Con­trol­ler auch in Schwarz und Wasabi an­ge­bo­ten.Da sich Google noch in Verhandlungen mit großen Entwicklerstudios befindet, ist das Port­fo­lio an bereits bestätigten und spielbaren Stadia-Titeln noch relativ überschaubar. Ubisoft ist als erster Part­ner mit im Boot und unterstützte schon die Alpha-Phase mit Assassin's Creed: Odyssey . Zu­dem hat sich id Software mit Doom Eternal (verschoben auf März 2020) ein­ge­klinkt und Te­qui­la Works arbeitet bereits an einer Stadia-Portierung des Action-Ad­ven­tu­res Rime. Auch das kom­men­de Science-Fic­tion-RPG Cyberpunk 2077 und das seit No­vem­ber 2019 als PC-Version erscheinende Red Dead Redemption 2 (RDR2) sind mit von der Partie.Auf dem ersten Stadia Connect Event gab es immerhin schon ein paar Namen zu hören. So sind ab sofort und zum Release der jeweiligen Titel folgende Spiele für Stadia verfügbar: Dra­gon Ball Xenoverse 2, Doom Eternal, Wolfenstein Youngblood, Destiny 2, Power Rangers Battle For The Grid, Baldur's Gate 3, Me­tro Exodus, Thumper, GRID, Samurai Shodown, Get Packed, Football Manager 2020, The El­der Scrolls Online, The Crew 2, Tom Clancy's The Di­vi­sion 2, Assassin's Creed Odyssey, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, Trials Rising, NBA 2K, Borderlands 3, Farming Si­mu­la­tor 19, Mortal Kombat 11, Rage 2, Final Fantays XV, Gylt, Tomb Raider Trilogy, Dark­siders Ge­ne­sis und Just Dance 2020.Den zweiten Stadia Connect-Stream nutzte Google um weitere Titel zu bestätigen. Dazu zäh­len Attack on Titan 2: Final Battle, Superhot, Destroy all Humans, Windjammers 2, Orcs must die 3, Kine und Watch Dogs Legion. Im Laufe der nächsten Monate werden sich zudem weitere Ubisoft-Titel eingliedern, die zukünftig auch im neuen Uplay+ Premium-Abo ent­hal­ten sind, welches mit Stadia gekoppelt werden kann.Ebenso denkt Google über eine Mög­lich­keit von Testversionen oder Demos für ausgewählte Spiele nach, um Gamer von den Titel zu überzeugen. Ein genauer Zeitplan dafür steht al­ler­dings noch nicht fest. Die so ge­nann­ten "Trials" sollen sich aber sowohl an Spieler mit ei­nem Stadia-Pro-Abo, als auch an die­je­ni­gen mit der kostenlosen Base-Variante richten.Zusätzlich dazu will Google unter der Leitung von Jade Raymond (Ex-Ubisoft) an eigenen Titeln für Stadia arbeiten, die man in einer neu geschaffenen "Games and Entertainment"-Abteilung kreieren möchte. Welche Budgets dafür in die Hand genommen werden und ob man mit AAA-Titeln in Eigenproduktion rechnen kann, bleibt abzuwarten. Das US-ame­ri­ka­ni­sche Unternehmen scheint jedoch große Ambitionen zu haben.Stadia erschien bereits am. Vorbesteller der so genannten Founder's Edition oder der neuen Pre­miere Edition erhielten eine Art Headstart bzw. Early Access. Da­für ist ein 129 Euro teu­res Bundle erforderlich, das aktuell im Google Store erstanden wer­den kann. Es be­in­hal­tet neben dem Stadia Controller in der Far­be "Night Blue" bzw. Weiß ei­nen Chromecast Ultra Streaming-Stick, ein kostenloses, dreimonatiges Stadia Pro-Abo (inkl. Buddy-Pass für Freun­de sowie Na­mens­re­ser­vie­rung in der Founder's Edition) und den Zu­griff auf die komplette "The Collection" des Shooter-MMOs Destiny 2 sowie weitere Gratis-Pro-Games.Google wird zum Start zwei Abo-Modelle anbieten. Für 9,99 Euro pro Monat können Nutzer in der hohen 4K Auflösung mit 60 FPS, HDR und 5.1 Surround Sound spielen. Einige Titel wer­den ähnlich dem Xbox Game Pass enthalten sein, andere müssen separat gekauft werden. Für das zusätzliche, kostenlose Stadia Base Abonnement müssen hingegen alle Spie­le zum Voll­preis er­stan­den werden. Zudem gibt es in der Gratisform - die erst im Jahr 2020 er­scheint - von Stadia le­dig­lich eine 1080p-Auflösung, 60 FPS und Stereo Sound.Interessant dürften auch die Reaktionen auf Google Stadia sein. So plant zum Beispiel Mi­cro­soft mit seinem Project xCloud einen ähnlichen Streaming-Service für Spiele. Zudem ver­bin­den Experten die angepeilte Leistung der Stadia-Hardware mit den zukünftigen Next-Gen-Kon­so­len PlayStation 5 (PS5) und Xbox Series X (Scarlett).