Mario Kart 8 Deluxe: Neue Strecken und Charaktere jetzt verfügbar

So aktiviert man den Booster-Streckenpass

Mit der fünften Welle des Booster-Streckenpasses für Mario Kart 8 Deluxe stehen ab sofort zwei neue Grand Prix' mit insgesamt acht neuen Strecken zur Verfügung. In diesem Update bedient sich Nintendo erneut bei den Vorgängern und mobilen Ablegern des Fun-Racers und legt die Rundkurse neu auf. Der "Bad-Parcours" zeigt sich hingegen als gänzlich neue Strecke, während der Rest den Mario-Kart-Titeln von Wii, GameCube, Game Boy Advance sowie Mario Kart Tour entspringen.Wurde bereits in der vierten Welle die neue Fahrerin Birdo vorgestellt, bietet die fünfte Welle drei weitere neue Charaktere. Besitzer des Booster-Streckenpasses können ihre Cups nun auch mit Kamek (Mario Kart Tour), Mutant-Tyranha (Mario Kart Double Dash) und Wiggler (Mario Kart 7) bestreiten. Zusätzlich stehen, passend zu den neuen Charakteren, weitere Karts und Motorräder zur Auswahl.Der Booster-Streckenpass für Mario Kart 8 Deluxe gilt als kostenpflichtiger Zusatzinhalt. Ihr erhaltet alle Wellen inklusive der insgesamt 48 Rennstrecken sowie zusätzliche Charaktere im Einzelkauf für 24,99 Euro. Überdies ist der DLC Teil von Nintendo Switch Online , soweit man sich hier zusätzlich für das Erweiterungspaket entscheidet. Die Kosten hierfür liegen bei 39,99 Euro pro Jahr.Neben dem Booster-Streckenpass sind in Nintendos Premium-Abo auch diverse Klassiker für die verfügbaren Emulatoren (NES, SNES, N64, Game Boy Advanced, Sega Mega Drive etc.) und DLCs "Happy Home Paradise" für Animal Crossing New Horizon sowie die "Octo Expansion" für Splatoon 2 enthalten.