Microsoft Flight Simulator: City Update 3 veröffentlicht - Das ist neu

Nur wenige Wochen nach dem City-Update für Frankreich verteilt Microsoft jetzt einen weiteren Patch für seinen Flight Simulator . Mit ihm profitiert die Region des Texas von einer optischen Frischzellenkur. Ausgewählte Städte und Sehenswürdigkeiten im zweitgrößten Bundesstaat der USA erhalten somit aktualisierte und höher auflösende Grafikdetails, darunter Abilene, Austin, Cedar Park, San Antonio, Schertz, Temple und Waco.Die Entwickler haben sich dabei auf das "texanische Dreieck" konzentriert, einem Gebiet, in dem der größte Teil der Bevölkerung des Bundesstaates wohnt und in dem laut Microsoft "die beeindruckendsten architektonischen Schöpfungen zu finden sind." In Kooperation mit Bing Maps und Vexcel wurden Luftbilder der Region gesammelt und zusammengefügt, um eine noch realistischere digitale Darstellung der US-amerikanischen Städte zu ermöglichen. Die Highlights: Der Frost Bank Tower in Austin, San Antonios berühmten Alamo, der Brazos River und Wacos eigene Hängebrücke.Parallel zum City Update 3 (Texas) schenkt Microsoft den Spielern des Flight Simulator den Ford 4-AT Trimotor, ein dreimotoriges Passagier- und Frachtflugzeug in Ganzmetallbauweise mit hohem Flügel. Seinen Erstflug absolviert das Flugzeug der Ford Motor Company im Juni 1926. Bis 1933 wurden insgesamt 199 Exemplare hergestellt. "Der Trimotor, der von Henry Ford aktiv und tatkräftig unterstützt wurde, etablierte sich schnell als eine der Koryphäen des Goldenen Zeitalters der Luftfahrt", unterstreichen die Entwickler.Wie üblich wird das Flight Simulator City Update 3 kostenlos verteilt. Sollte die Installation nicht automatisch erfolgen, können die Daten auch manuell über den Marktplatz des Spiels heruntergeladen werden. Gleiches gilt für den Ford 4-AT Trimotor, der im Gegensatz zum Texas-Patch (Version 1.33.8.0) lediglich bis einschließlich 1. Juli (Samstag) ohne Zusatzkosten zu haben ist. Danach fallen einmalig 14,99 Euro für das Flugzeug an.