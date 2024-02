Microsoft Flight Simulator: Kostenlose Dune-Erweiterung verfügbar

Hobbypiloten steuern den Ornithopter

Controller und Xbox im Dune-Design

Zum Kinostart von Dune: Part Two veröffentlicht Microsoft jetzt die von Hobbypiloten und Sci-Fi-Fans lang erwartete Flight Simulator Dune-Erweiterung. Das kostenlose Addon sollte bereits im November erscheinen, verschob sich allerdings zusammen mit dem Kinofilm bis zum aktuellen Tag. Die Redmonder lassen Spieler erstmals die Erde verlassen und zum fiktiven Wüstenplaneten Arrakis reisen.Für die Erkundung des Planeten bringen Microsoft und das Asobo Studio den aus der Dune-Welt bekannten Ornithopter ins Spiel - "eine wendige Flugmaschine, die von vier präzise abgestimmten, oszillierenden Flügeln angetrieben wird." Die Royal Atreides-Variante des Ornithopters soll dabei noch höhere Geschwindigkeiten und eine präzisere Manövrierfähigkeit bieten.Um die Steuerung des Ornithopters zu erlernen, bietet der Microsoft Flight Simulator drei neue Tutorials an: Start, Landung und freier Fall. Erst nach Abschluss der Einführung können Spieler die virtuelle Reise nach Arrakis antreten. Auf dem Planeten selbst werden sechs Aktivitäten bereitstehen, davon fünf Prüfungen und eine Rettungsmission.Das Dune Expansion Pack stellt Microsoft ab sofort kostenlos im Marktplatz des Flight Simulator bereit. Die Inhalte sind sowohl auf dem PC als auch auf der Xbox Series X|S verfügbar. Erhältlich ist das Spiel im PC und Xbox Game Pass, über den Microsoft Store und bei Steam.Microsoft nutzt die Kooperation mit Legendary Pictures und Warner Bros. Pictures zudem, um eine neue Special-Edition der Xbox Series S und einen passenden Dune-Controller vorzustellen. Die Konsole in den "leuchtenden Farben der Sonne, der Planeten und des Sandes von Arrakis" wird dabei in einem speziell entworfenen Konsolenhalter verstaut, der dem Ornithopter nachempfunden ist. Der Wireless-Controller hingegen kommt mit einem schwebenden Standfuß. Kleiner Wermutstropfen: Die Hardware scheint vorerst nicht in Serie zu gehen, sondern nur verlost zu werden.