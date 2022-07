Aus für Google Stadia: Halbgare Gerüchte prognostizierten das Ende

Steht Google Stadia vor dem endgültigen Aus? Die Gerüchteküche hat sich in den letzten Tagen zum Thema überschlagen. Angeblich gibt es schon einen Termin, an dem Schluss mit dem Spiele-Angebot sein soll - und dieser Termin ist schon in Kürze.

Angeblich ein Thema bei Events

Kurze Stellungnahme von Google Stadia

Über das angeblich bevorstehende Ende von Google Stadia hatten wir schon mehrfach berichtet. Zuletzt waren im Mai Hinweise aufgetaucht, dass Google kein Interesse an der Fortführung und an der Werbung für den Spieledienst hat. Damals verschwand der Stadia-Gaming-Tab aus dem Store Jetzt gibt es neue Gerüchte, die auf die kurz bevorstehende Beendigung des Dienstes hinweisen sollen. Viel Substanz hat das Gerücht aber nicht. In einer Stadia-Fangruppe auf Facebook hieß es, dass Stadia in naher Zukunft geschlossen werden würde. Die Quelle war allerdings mit "eine Person, die behauptete, mit einem Google-Mitarbeiter in Verbindung zu stehen" benannt. Zudem wurde der ursprüngliche Beitrag inzwischen aus der Facebook-Gruppe entfernt. Der News-Überbringer nannte sich "Donny Jepp". Alles nicht so sehr vertrauenswürdig. Dennoch haben viele Medien den Hinweis aufgenommen (via 9to5Google ).Das Gerücht besagt, dass das Unternehmen bereits auf einem Google-Einzelhandelsseminar in Kalifornien seinen "Ausstiegsplan" für Stadia bekannt gegeben hat.Demnach soll der Spiele-Streamingdienst "Ende des Sommers" eingestellt werden. Behauptet wurde weiter, dass Stadia "wie Google Play Music" behandelt wird, wobei "die Kunden 30-60 Tage vor der Einstellung des Dienstes informiert werden". Dieser Vergleich ist jedoch dahin gehend falsch, da Google Play Music-Kunden und -Funktionen auf YouTube Music umgestellt hat. Die Kunden von Google Play Music hatten außerdem weit mehr als 60 Tage Vorlaufzeit, um zu YouTube Music zu wechseln.Google Stadia hat sich zu den Gerüchten bei Twitter zu Wort gemeldet und die Gerüchte dementiert: