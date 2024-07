Flight Simulator: Microsoft verteilt World Update 17 - Das ist neu

Verbesserte Landschaften und Städte

In England: Bristol, Brighton, Greater London, Heathrow, Leeds-Bradford, Liverpool, Newcastle-Sunderland, Welling und Wembley

In Irland: Cork, Dublin sowie die Cliffs of Moher und Liscannor

In Schottland: Edinburgh und Glasgow

In Wales: Cardiff

Zusätzlich: Gibraltar

Neue Sehenswürdigkeiten und Flughäfen

31 in England

13 in Irland

5 auf der Isle of Man

11 in Nordirland

1 auf den Orkneyinseln / Schottland

9 in Schottland

10 in Wales

Farnborough Airport (EGLF) und London Stansted Airport (EGSS) in England

Cork Airport (EICK) in Irland

Sumburgh Airport (EGPB) in Schottland

Cardiff Airport (EGFF) in Wales

Neue Aktivitäten und Herausforderungen

Drei Entdeckungsflüge über Dublin (Irland), Edinburgh (Schottland) und die Cliffs of Moher (Irland)

Landeherausforderung: Airbus A320neo am Flughafen London Stansted (EGSS)

Landeherausforderung: Daher TBM 930 am Flughafen Cork (EICK)

Drei Bush Trips in Schottland, Südengland und Wales

Technische Details und Verfügbarkeit

Flight Simulator (Einzelkauf) Jetzt ab 42,99 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Zusammenfassung Microsoft Flight Simulator erhält World Update 17 für britische Inseln

Verbesserungen in UK und Irland, neue Details und grafische Updates

Entwicklung in Kooperation mit Bing Maps, Gaya Simulations, iniBuilds

16 Städte mit TIN-Verfahren überarbeitet, inklusive London und Glasgow

Gibraltar als britisches Überseegebiet ebenfalls aktualisiert

79 neue Points of Interest verteilt über England, Irland, Schottland, Wales

Fünf neue, handgefertigte Flughäfen, darunter London Stansted und Cork

Neue Spielinhalte wie Entdeckungsflüge und Landeherausforderungen

Update kostenlos im In-Game-Marktplatz verfügbar, erfordert Version 1.37.19.0

Microsoft hat das World Update 17 für den Microsoft Flight Simulator veröffentlicht. Diese neueste Aktualisierung widmet sich erneut den britischen Inseln und bringt bedeutende Verbesserungen für das Vereinigte Königreich und Irland. Virtuelle Piloten können sich auf eine Fülle neuer Details und eine grafische Frischzellenkur freuen.Das Update, das in Zusammenarbeit mit Bing Maps , Gaya Simulations und iniBuilds entwickelt wurde, nutzt die von Microsoft mittlerweile ausgereiften Technologien zur Geländedarstellung. Dazu gehören aktuelle Luftaufnahmen, digitale Höhenmodelle, einschließlich LiDAR-Daten und das sogenannte TIN-Verfahren (Triangulated Irregular Network).Interessanterweise hat Microsoft auch Gibraltar in dieses Update einbezogen, obwohl es geografisch nicht zu den britischen Inseln gehört. Die Halbinsel an der südlichen iberischen Küste gilt bis heute als britisches Überseegebiet und steht somit unter der Souveränität des Königreichs Großbritannien.Das Update fügt dem Spiel zudem 79 neue Points of Interest (POIs) hinzu. Diese verteilen sich wie folgt:Besonders hervorzuheben sind die fünf neuen, "handgefertigten" Flughäfen:Diese Flughäfen wurden von den renommierten Entwicklern iniBuilds und Gaya Simulations erstellt, was in den meisten Fällen für eine hohe Qualität und Detailtreue bürgt.Neben den visuellen Verbesserungen bietet das Update auch neue Spielinhalte:Es ist erwähnenswert, dass dies bereits das zweite World Update für diese Region ist. Das erste Update für das Vereinigte Königreich und Irland wurde am 16. Februar 2021 als World Update III veröffentlicht.Laut Jörg Neumann, dem Leiter des Flight Simulator-Teams, bietet das nun veröffentlichte World Update XVII vor allem für London und große Teile Englands eine Auflösung von 50 bis 100 cm, während der Rest des Vereinigten Königreichs mit etwa 2 Metern Auflösung dargestellt wird. Die genaue Auflösung variiert je nach verfügbarem Datenmaterial.Um von den Verbesserungen zu profitieren, müssen Nutzer sicherstellen, dass ihr Microsoft Flight Simulator mindestens auf Version 1.37.19.0 aktualisiert ist. Das World Update 17 selbst kann kostenlos aus dem In-Game-Marktplatz heruntergeladen werden.