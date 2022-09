Google zieht Stadia den Stecker - und zwar überraschend bald

Schon im Mai berichteten wir über die Gerüchte zum bevorstehenden Ende für den Spiele-Streamingdienst Stadia . Die Hinweise verdichteten sich Ende Juli. Jetzt ist klar: In ein paar Wochen schaltet Google den Dienst ab.

Nach nur drei Jahren ist Schluss mit dem Experiment Google Stadia. Der Konzern wird seinem Spiele-Streaming zum 18. Januar 2023 den Hahn zudrehen. In wenigen Wochen werden die Server abgeschaltet und damit das Angebot unwiederbringlich beendet. Interessanterweise hatte Google die Gerüchte zum bevorstehenden Aus noch vor zwei Monaten mit den Worten "Stadia wird nicht geschlossen" zurückgewiesen Der Google-Manager und Stadia-VP Phil Harrison hat sich zu dem Ende von Stadia zu Wort gemeldet und die nächsten Schritte erklärt. Dazu gehört, dass Google alle direkt über den Google Store getätigten Käufe, also für Hardware ebenso wie für Spiele und Zusatzinhalte, zurückerstatten wird."Wir bedanken uns bei den engagierten Stadia-Spielern, die uns von Anfang an begleitet haben. Wir werden alle Käufe von Stadia-Hardware, die über den Google Store getätigt wurden, sowie alle Käufe von Spielen und Zusatzinhalten, die über den Stadia-Store getätigt wurden, zurückerstatten. Die Spieler haben bis zum 18. Januar 2023 weiterhin Zugriff auf ihre Spielebibliothek und können ihre letzten Spielsitzungen absolvieren. Wir gehen davon aus, dass der Großteil der Rückerstattungen bis Mitte Januar 2023 abgeschlossen sein wird", erklärt Harrison.Alle Vorbestellungen werden storniert und nicht in Rechnung gestellt, bereits getätigte Zahlungen für Vorbestellungen werden zurückerstattet. Rückerstattung für die eigentlichen Stadia Pro-Abonnements sind aber nicht vorgesehen. Wer aktuell ein aktives Stadia Pro-Abonnement besitzt, wird aber von weiteren Zahlungen befreit. Der Zugang zur Pro-Bibliothek bleibt den bisherigen Bezahl-Kunden während der Abschaltphase gratis erhalten.Weitere Informationen hat Google jetzt in einem neuen Hilfe-Center für das Stadia-Aus zusammengefasst . Für das Stadia-Team heißt es nun, dass sie in andere Abteilungen versetzt werden, es soll keine Entlassungen geben.