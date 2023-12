Vom Aussterben bedroht: Google Stadia Controller-Updates verlängert

Mit einem Bluetooth-Update bewahrt Google die kabellosen Controller seines einstigen Spiele-Streaming-Dienstes Stadia vor dem Elektro­schrott. Nun räumt das Unternehmen ehemaligen Stadia-Nutzern mehr Zeit ein, den wichtigen Firmware-Patch zu installieren.

Firmware-Updates ein weiteres Jahr lang möglich

Stadia-Controller: So aktiviert ihr den Bluetooth-Modus

Zusammenfassung Google rettet Stadia-Controller vor Elektroschrott

Update ermöglicht Bluetooth-Nutzung der Controller

Frist für Firmware-Update bis 31. Dezember 2024 verlängert

Stadia-Controller mit vielen Betriebssystemen kompatibel

Update benötigt geladenen Controller, USB-Kabel, Chrome

Anleitung für Wechsel in Bluetooth-Modus auf Google-Webseite

Wi-Fi-Fähigkeit nach Update nicht mehr relevant

Ursprünglich konnte der durchaus konkurrenzfähige Stadia-Controller lediglich via WLAN mit Googles Cloud-Servern kommunizieren, womit ein Weiterbetrieb der Hardware nach dem Aus von Stadia im Januar 2023 unmöglich gewesen wäre. Der Suchmaschinenkonzern reagierte entsprechend und veröffentlichte kurz darauf ein Firmware-Update, dass die zuvor nur für die Einrichtung des Controllers verantwortliche Bluetooth-Schnittstelle öffnete.Für das manuell durchzuführende Update legte Google eine Frist bis zum 31. Dezember 2023 fest, die scheinbar nicht von allen Spielern wahrgenommen wurde. Wie jedoch der X-Nutzer (früher Twitter) Wario64 feststellte, wurde die bis Jahresende gesetzte Ultimatum still und heimlich um ein weiteres Jahr verlängert. Besitzer von Stadia-Controllern haben nun bis zum 31. Dezember 2024 Zeit, den Bluetooth-Patch einzuspielen.Durch die Umstellung auf den Bluetooth-Modus ist es möglich, den Stadia-Controller kabellos mit Windows, MacOS, iOS, Android und Co. zu verbinden, womit das Weiterleben der Hardware sichergestellt wird. Für das Firmware-Update werden drei Dinge benötigt: ein geladener Stadia-Controller, ein USB-Kabel zur Verbindung mit dem PC und Google Chrome in der Version 108 oder höher bzw. gleichwertige Browser auf Chromium-Basis.Auf Googles speziell eingerichteter Stadia-Controller-Webseite könnt ihr im Anschluss vergleichsweise einfach in den Bluetooth-Modus wechseln. Folgt hierbei einfach den wenigen Schritten des Update-Prozesses. Dass der Controller nach dem Patch seine Wi-Fi-Fähigkeit verliert, ist dabei nicht relevant, schließlich sind die Pforten Stadias bereits seit bald einem Jahr geschlossen.