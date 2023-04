Neue Ambitionen für PlayStation: Sony macht ernst mit Cloud-Gaming

Cloud-Gaming wird zum immer wichtigeren Geschäft. Für Sony gilt es, mit dieser Entwicklung Schritt zu halten. Jetzt deutet sich an, dass der Konzern seine Bemühungen rund um PlayStation in der Cloud deutlich verstärkt. Man sieht eine "Revolution" heranrollen.

Cloud-Gaming: Sony sieht die Zukunft

Zusammenfassung Cloud Gaming wird zentraler Bestandteil der Spieleindustrie.

Sony verstärkt Bemühungen um Cloud-Gaming, mit Fokus auf PlayStation.

22 Stellenausschreibungen, um Fachpersonal für Entwicklung von Cloud-Gaming-Technologie zu gewinnen.

Mitglieder des Teams sollen "Cloud Revolution" voranbringen.

Backbone One

Viele Kunden scheuen Cloud-Gaming noch wegen des Online-Zwangs, der erste große Gehversuch ist mit dem Untergang von Stadia krachend gescheitert. Auch andere Angebote tun sich aktuell noch schwer, zu skalieren. Trotzdem ist sich die Branche recht sicher: Die Zukunft liegt auch in der Konsole in der Datenwolke. Jetzt gibt es Gerüchte, dass Sony einen Vorstoß unternimmt, sich wieder stärker auf die Entwicklung der PlayStation-Cloud zu konzentrieren.Das aktuelle Angebot des Konzerns, PlayStation Now , bringt einen wechselnden Katalog an Spielen auf PlayStation und PC, mobile Geräte werden nicht bedient. Im letzten Jahr dann ein weiterer Einschnitt: Statt den Dienst alleinstehend zu vermarkten, wurde dieser ins überarbeitete PlayStation Plus-Abo integriert. The Verge will jetzt Hinweise darauf gefunden haben, dass die Idee der PlayStation-Cloud jetzt mit Nachdruck verfolgt wird.Sony bemüht sich demnach aktuell verstärkt darum, Fachpersonal für seine neuen Ambitionen zu gewinnen. Der Bericht verweist auf 22 Stellenausschreibungen, die man in jüngster Zeit aufdecken konnte, in denen der Konzern neue Angestellte für die Entwicklung von Cloud-Gaming-Technologie sucht, die speziell auf PlayStation ausgerichtet ist. Außerdem sucht man frisches Personal, das "die strategische Vision für Cloud-Game-Streaming bei PlayStation entwickelt und umsetzt".Doch das war es noch nicht mit deutlichen Hinweisen auf die Neuausrichtung, denn in den Ausschreibungen findet Sony stellenweise sehr enthusiastische Worte für die neuen Ambitionen. "Cloud Gaming ist auf dem Weg, ein zentraler Bestandteil der Spieleindustrie zu werden", so der Konzern. Als Mitglied des Teams habe man die Möglichkeit, "die Cloud-Gaming-Revolution voranzutreiben".