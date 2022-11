Das Ende von Stadia: Google startet jetzt mit den Rückerstattungen

Nach dem Aus des Cloud-Gaming-Dienstes Stadia startet Google jetzt mit den versprochenen Rückerstattungen für Hardware, Spiele und Add-on-Inhalte. Die Rücküberweisung an Kunden wird laut aktualisierter FAQ mehrere Wochen oder gar Monate in Anspruch nehmen.

Rückabwicklung nimmt zwei Monate in Anspruch

Ende September bestätigte Google die Abschaltung der lange strauchelnden Spiele-Streaming-Plattform Stadia. Am 18. Januar 2023 werden die Server endgültig abgeschaltet. Verhältnismäßig fair geht das Unternehmen mit seinen Kunden um, die über die letzten Jahre ihr Geld in Hardware-Bundles, Controller, Spiele oder DLCs gesteckt haben. Abseits der Abogebühren für die Stadia Pro-Mitgliedschaft wird Google nahezu sämtliche Kosten erstatten.Die Erstattungen sollen ab sofort abgewickelt werden, wie aus einer aktualisierten FAQ (via Caschys Blog ) hervorgeht. Man ist bemüht, die Rückabwicklung über den Stadia Store und Google Store automatisch durchzuführen, wobei die Erstattung über das ursprüngliche Zahlungsmittel erfolgt. Sollte dies in einigen Fällen nicht möglich sein, werden Kunden per E-Mail benachrichtigt, um eine alternative Erstattungsmethode auszuwählen.Weiterhin gibt Google an, dass sämtliche In-Game-Währungen, die über den Stadia Store gekauft wurden, ebenfalls erstattet werden. Abschließend werden alle getätigten Vorbestellungen storniert und die Kosten für eine Stadia Pro-Mitgliedschaft seit 29. September 2022 nicht mehr berechnet. Sämtliche Rückerstattungen sollen bis spätestens 18. Januar 2023 abgewickelt sein.