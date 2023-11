Nintendo Switch: Drei 'neue' Spiele-Klassiker begeistern Retro-Fans

Rückkehr in die 80er und 90er

Nintendo erweitert die Auswahl an (S)NES und Game Boy-Spielen, die für Retro-Fans innerhalb der Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft zur Verfügung stehen. Insgesamt finden drei neue Titel ihren Weg in die nostalgischen Emulatoren der Hybrid-Konsole.Aus den 80er-Jahren stehen ab sofort Devil World und The Mysterious Murasame Castle für das virtuelle Nintendo Entertainment System (NES) und Castlevania Legends im Game Boy-Bereich zum Download bereit.Castlevania Legends gilt dabei als wahrscheinlich bekanntester Titel, der im Herbst 1997 als dritter Teil der Castlevania-Reihe für den originalen Game Boy erschienen ist. Darin folgt man der Geschichte von Sonia Belmot, die als Vampirjägerin gegen die Inkarnation von Graf Dracula antreten muss.The Mysterious Murasame Castle (dt. Mysteriöse Burg Murasame) zeigt sich als Action-Adventure aus dem Jahr 1986, das zuerst auf dem japanischen Famicom Disk System veröffentlicht wurde, während der NES-Titel Devil World an Pac-Man erinnert.Wer mit den neuen Adventures und Labyrinth-Spielen nicht warm wird, findet laut Nintendo aktuell mehr als 100 (Super) NES- und Game Boy-Titel innerhalb der kostenpflichtigen Online-Mitgliedschaft. Darunter auch namhafte Klassiker wie Super Mario Kart, Super Mario World, F-Zero, The Legend of Zelda, Star Fox, Donkey Kong, Pilotwings, Kirby's Dream Land, Tetris und viele mehr.Für den klassischen Online-Zugang, der neben den Retro-Games auch die Online-Multiplayer-Optionen und Cloud-Speicherstände für die Nintendo Switch freischaltet, werden derzeit monatlich 3,99 Euro oder 19,99 Euro pro Jahr fällig. Wählt man zusätzlich das Erweiterungspaket mit N64- und Game Boy Advance-Spielen sowie diversen DLCs (z.B. Mario Kart 8 Deluxe Booster-Streckenpass) liegt der Preis bei 39,99 Euro für 12 Monate.Alternativ können bis zu acht Accounts in einer Familienmitgliedschaft gebündelt werden, die wahlweise im klassischen Tarif jährlich mit 34,99 Euro und in Verbindung mit dem Erweiterungspaket mit 69,99 Euro zu Buche schlägt.