Spiele, Hardware & Shows: Ein Rückblick auf die Gamescom 2023

Wir waren in diesem Jahr erneut für euch auf der Gamescom unterwegs und geben euch mit diesem Video einen Überblick über die interessantesten Titel. Wie üblich fand die Spielemesse wieder in der Rheinmetropole Köln statt. Die Hallen der Koelnmesse wurden in der vergangenen Woche wieder von etwa 320.000 Teilnehmern besucht. Große Publisher wie EA und Sony haben leider erneut gefehlt. Ebenfalls sehr schade war, dass THQ Nordic nach dem Großaufgebot im letzten Jahr der Messe fern blieb.Nachdem der japanische Publisher im vergangenen Jahr ebenfalls nicht mit dabei war, hatte Nintendo letzte Woche wieder wie gewohnt einen eigenen Stand in Halle 9. Obwohl keine bislang nicht veröffentlichten Titel gezeigt wurden, dürften sich die meisten Fans über die Rückkehr gefreut haben. Vor kurzem erschienene Games wie "Pikmin 4", "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" und "Everybody 1, 2, Switch" konnten jedoch angespielt werden. Zudem gab es Turniere in Multiplayer-Spielen und ein Bühnenprogramm.Bandai Namco war mit vielen Games auf der Messe vertreten. Hierzu zählten Tekken 8, Naruto Ultimate Ninja, Little Nightmares 3 und Jumanji Wild Adventures. Tekken 8 ist ein Kampfspiel, das Anfang des kommenden Jahres auf den Markt kommt und den zehnten Teil der Reihe darstellt. Das Kampfsystem wurde neu gestaltet und belohnt jetzt offensivere Techniken. Ein neuer Modus macht es möglich, alleine zu trainieren. Der Titel PC, Xbox und PlayStation erhältlich sein. Naruto ist ebenfalls ein Kampfspiel, in dem Spieler gegeneinander antreten können. Eine Besonderheit besteht darin, während einer Runde den Kampfcharakter wechseln zu können.Der dritte Ableger von Little Nightmares sorgt für eine besonders düstere Atmosphäre. Erstmals ist es möglich, entweder gemeinsam mit Freunden oder alleine in Zusammenarbeit mit der KI zu versuchen, einer gefährlichen Welt zu entkommen. In der vorgeführten Gameplay Demo wurden die Charaktere von einem Riesenbaby gejagt, das regelmäßig für Jumpscares gesorgt hat. Jumanji Wild Adventures entführt seine Spieler erneut in den Dschungel und lässt sie in Form bekannter Helden wie Doktor Bravestone und Ruby Roundhouse neue Abenteuer erleben. Der Titel basiert nur lose auf dem Kinofilm und bringt eigene Missionen und Spielmechaniken mit sich. Jeder Held hat eigene Fähigkeiten, mit denen Rätsel gelöst werden können. Das Game wird im November veröffentlicht.Natürlich durften auf der Gamescom auch Retro- und Indie Spiele nicht fehlen. Eine vollständige Auflistung würde den Rahmen des Videos sprengen, weshalb wir uns nur auf ausgewählte Titel konzentrieren. Zuvor haben wir uns die haptische Weste von Owo angesehen. Das Produkt wird in Kombination mit VR-Spielen verwendet und wird in unterschiedlichen Designs auf den Markt gebracht. Mit der Weste können Schmerzen simuliert werden. Das Gerät arbeitet nicht mit Druck oder Vibrationen, sondern mit leichten Stromstößen an mehreren Stellen des Oberkörpers. So bekommt der Spieler mitgeteilt, wenn er getroffen wurde und kann auch spüren, aus welcher Richtung der Treffer kam. Das hat in der Demo so gut funktioniert, dass man Angst hat, erneut von einer Drohne hinter einem getroffen zu werden.Nicht nur Publisher und Hersteller von Gaming-Zubehör sind auf der Gamescom vertreten. Es wurde eine virtuelle eSports-Arena aufgebaut, in der sich Spieler frei bewegen und gegeneinander antreten konnten. Dafür wurde jedem Teilnehmer ein VR-Headset und ein Controller in Form einer Waffe gegeben. Natürlich musste man sich etwas vorsichtig bewegen, um nicht versehentlich mit anderen Spielern zusammenzustoßen. Sieht man von technischen Limitierungen wie der Auflösung der VR-Brillen ab, dürfte man wohl kaum eine realistischere Shooter Simulation zu sehen bekommen.Netflix hatte einen eigenen Stand, auf dem unter anderem aus Squid Game bekannte Elemente zu sehen waren. Wer sich erfrischen wollte und dafür im Gegenzug die teils lange Wartezeit in Kauf genommen hat, konnte sich sogar ein kostenloses Getränk abholen.Generell spielen Shows und Events auf der Gamescom inzwischen eine große Rolle. Manche Besucher gehen inzwischen hauptsächlich auf die Messe, um kostenlose Produkte mitnehmen zu können und ihre Lieblings-Stars zu sehen. Nachdem im letzten Jahr beim Besuch eines Streamers Chaos entstanden ist, hat die Koelnmesse nun eine eigene Halle für prominente Auftritte eingerichtet. Zusätzlich gab es wieder die Eventarena in Halle 7, wo AMD und Snapdragon kleine Festivals veranstaltet haben.Samsung, Erazer und MSI sind drei Hersteller, die Gaming-bezogene Hardware auf der Gamescom ausgestellt haben. Bei Samsung lagen vor allem High-End-Monitore im Fokus. Am Stand von Erazer gab es neue Desktop-Modelle, ein Notebook mit Wasserkühlung und Rennsimulatoren zu sehen. MSI war nicht direkt auf der Messe, sondern in einer wenige Kilometer entfernten Location vertreten. Hier wurde ein breites Spektrum an Gaming-Hardware gezeigt. Während der Hersteller hauptsächlich für Grafikkarten und Mainboards bekannt ist, stellt das Unternehmen inzwischen auch komplette Systeme, Router, Mikrofone und weitere Produkte her. Neben High-End-Gaming-Notebooks mit RTX 4090 und bunter Beleuchtung gibt es auch kompakte Business-Laptops. Da MSI mit Mercedes zusammenarbeitet, wird ein Notebook-Modell mit Brandings beider Marken ausgeliefert.Train Sim World 4 ermöglicht erneut, sich hinter die Steuerung von Zügen zu setzen und die Schienen zu erobern. Spieler können nun eigene Fahrten unabhängig von einem Fahrplan durchführen. Die Züge werden dann vom virtuellen Fahrdienstleiter so gut wie möglich in den Schienenverkehr integriert. Neben einer neuen Strecke am Bodensee sollen Modder einige Zeit nach Release die Möglichkeit bekommen, den Editor der Entwickler zu nutzen und eigene Züge und Strecken zu erstellen und zu veröffentlichen. Train Sim World 4 erscheint am 26. September.Eon Rush ist ein Action-Rollenspiel, das Abwechslung zu League of Legends bieten könnte. Spieler können zwischen fünf Helden mit speziellen Skills wählen und entweder gegen NPCs oder andere Spieler antreten. Das Game ist einfach zu lernen, da es keine Upgrades oder komplexe Fähigkeiten gibt. Lediglich Speed-Boosts und ähnliche Elemente auf der Karte beeinflussen das Spielgeschehen.Talos Principle 2 beschäftigt sich vor allem mit philosophischen Themen. Das Game spielt in einer Welt, in der die Menschheit verschwunden ist und lediglich noch eine Roboterstadt existiert. Spieler können komplizierte Rätsel lösen und mit ihren Entscheidungen die Story beeinflussen. Ebenfalls bei Devolver haben wir uns noch KarmaZoo angesehen. Der Titel ist ein kooperativer Platformer, der bis zu zehn Spieler unterstützt. Es geht darum, sich gegenseitig zu helfen und Karma zu gewinnen, mit dem dann neue Tiere als Charaktere freigespielt werden können.Starfield dürfte zum diesjährigen Highlight vieler Gamer zählen. Das Spiel entführt seine Spieler in ein aus etwa 100 Sternensystemen bestehendes Universum und stellt sie vor die Entscheidung, sich einer Fraktion anzuschließen und Gefechte zu bestreiten. Leider gab es nicht die Chance, das Weltraum-Abenteuer auf der Gamescom anzuspielen. Stattdessen wurden lediglich ein Trailer sowie eine kurze Gameplay-Präsentation gezeigt. Die Entwickler bezeichnen den Titel als Skyrim im Weltall und möchten ihn für Xbox und PC veröffentlichen. Da der Release Anfang September stattfindet, müssen sich Fans nicht mehr lange gedulden.Falls ihr nicht gerne Entscheidungen trefft, ist The Alters vermutlich nichts für euch. Um auf einem einsamen Planeten zu überleben, erschafft der Protagonist alternative Versionen von sich selbst, deren Persönlichkeiten auf wichtigen Lebensentscheidungen basieren. Bedauerlicherweise dürfen wir aktuell noch keine weiteren Details zu dem Spiel verraten. Der Titel wird auch erst 2024 das Licht der Welt erblicken. Einen genauen Termin gibt es bislang nicht.In "Lies of P" ist der Protagonist in einem Netz aus Lügen gefangen und darf sich in spektakulären Kampfszenen gegen Gegner behaupten. Auch hier haben Entscheidungen Konsequenzen und können die Atmosphäre und das Ende des Spiels verändern. Um Waffen im Kampf einsetzen zu können, müssen diese regelmäßig geschärft werden. Schon seit Monaten steht eine Demo bereit, die auf den Release im September einstimmen soll.Für Assassins Creed Jade arbeitet Ubisoft mit Level Infinite zusammen. Unüblicherweise ist das Spiel ein Mobile Game, das jedoch keine Abstriche gegenüber anderen Teilen der Reihe besitzen soll. Während die Grafik in der Anspiel-Session tatsächlich überzeugen kann, ist die Steuerung zunächst etwas gewöhnungsbedürftig. Der Titel wird sowohl auf Android als auch auf iOS gespielt werden können.Der Sci-Fi-Shooter Synced wird von Next Studios entwickelt und spielt in einer apokalyptischen Zukunft mit versiegelten Sperrzonen. Das Game ist ein kostenloser, Match-basierter Shooter. Die Gegner sind Nanos genannte Kreaturen und können nicht nur besiegt, sondern auch gezähmt, synchronisiert und anschließend als Waffe gegen andere Spieler und Feinde eingesetzt werden. Der Titel wird am 8. September und damit auch recht bald auf den Markt gebracht.Mit Sega ist ein weiterer großer Publisher auf der Gamescom 2023 dabei gewesen. So ist es wenig überraschend, dass auch Sonic-Spiele an dem Stand angezockt werden konnten. Wir haben uns jedoch Hyenas, einen anderen spannenden Shooter, angeschaut. Während ein Team Ware auf einem Schiff stehlen muss, gibt es manchmal Bereiche ohne Schwerkraft, wo Kämpfe ganz anders funktionieren. Eine geschlossene Beta soll schon in absehbarer Zeit starten.Zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf einen neuen Ableger der "Total War" Reihe. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um ein strategisches Kriegsspiel. Der Spieler kommandiert Truppen aus dem alten Ägypten und weiteren Gebieten und muss sie so positionieren, dass sie nicht vom Gegner überrannt werden. Die Spieler können acht verschiedene Anführer ausprobieren. Das Spiel soll noch im Oktober erscheinen.Das wars mit der Gamescom 2023. Habt ihr die Messe in diesem Jahr besucht oder online verfolgt? Wir hoffen, dass bis zum nächsten Jahr noch weitere Publisher zurückkehren und neue Spiele auf der Messe präsentieren. Was waren eure Highlights der diesjährigen Gamescom? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.