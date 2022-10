Google LLC

An dieser Stelle widmen wir uns allen ge­schäft­li­chen und internen Aspekten des be­kann­ten US-Unternehmens.wurdevon Sergey Brin und Larry Page gegründet und hat seinen Haupt­sitz in, Ka­li­for­ni­en.Das Unternehmen bietet eine ganze Reihe unterschiedlicher Produkte an, darunter das Handy-Betriebssystem Android , den Brow­ser Chrome ,den Mail-Dienstoder den Spiele-Dienst Stadia Weiterhin vermarktet Google auch Hard­ware wie die, den smarten Lautsprecheroder die Kopfhörer