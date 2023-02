Stadia: So mies lief der Streaming-Dienst von Google in Wirklichkeit

Googles Stadia startete Ende 2019, vor rund einem Monat endete diese Geschichte. Grund war natürlich, dass der Spiele-Streamingdienst nicht erfolgreich genug war. Neue Infos zeigen jetzt besser denn je, wie schlecht Stadia wirklich lief - die Nutzerzahlen waren im Grunde katastrophal.

Im Zuge der Ankündigung Microsofts, den Publisher Activision Blizzard übernehmen zu wollen, wurden zahlreiche wettbewerbsrechtliche Untersuchungen gestartet und diese sind eine wahre Fundgrube für Informationen aus der Gaming-Branche. Auch die britische Competition and Markets Authority (CMA) hat sich den Deal näher angesehen und gestern mitgeteilt, dass man ihn vorerst nicht genehmigen kann.Ein Punkt, den die CMA analysiert hat, war der Cloud-Gaming-Markt . Hier haben die britischen Wettbewerbswächter Bedenken, dass Activision Blizzard die Dominanz von Microsoft im Cloud-Bereich weiter ausbauen würde. Und laut den von der CMA gesammelten Zahlen ist diese Sorge durchaus berechtigt.Denn laut CMA kam Xbox Game Pass-Streaming alias xCloud 2022 auf einen Marktanteil von 60 bis 70 Prozent, damit liegt Microsoft weit vor allen Konkurrenten. Nvidia GeForce Now und PlayStation Cloud Gaming kamen auf jeweils zehn bis 20 Prozent (via 9to5Google ).Den Aufstieg des Microsoft-Dienstes kann man durchaus als rasant bezeichnen, denn 2021 erreichte Microsoft noch 20 bis 30 Prozent, damals lagen Sony (30 bis 40 Prozent) und Nvidia (20 bis 30 Prozent) noch vorne bzw. gleichauf. Allerdings ist xCloud erst Ende 2020 gestartet, das erklärt auch diese Entwicklung.Google Stadia ist rund ein Jahr vor xCloud gestartet, konnte diesen Vorteil aber offenbar nicht ansatzweise nutzen: Denn 2021 kam man auf fünf bis zehn Prozent Marktanteil, ein Jahr später sank dieser Anteil auf "0-5%", also weniger als fünf Prozent. Dabei kann man wohlgemerkt ausschließen, dass die Ankündigung der Einstellung von Stadia die Zahlen nach unten drückte - da die CMA 2022 nur die ersten sechs Monate erfasst hat.