Google Stadia Controller: Bluetooth-Update jetzt verfügbar - So geht's

Pünktlich zur Schließung seines Spiele-Streaming-Dienstes stellt Google das versprochene Firmware-Update für Stadia-Controller bereit. Die Aktivierung des Bluetooth-Moduls rettet das Gamepad vor dem Elektroschrott und schenkt ihm ein zweites Leben als Third-Party-Controller.

Stadia Controller: Bluetooth-Modus schnell und einfach aktivieren

Weitere wichtige Hinweise

Erst vor wenigen Tagen angekündigt , lässt Google Taten sprechen, bevor Stadia im Verlauf des Tages (18. Januar) endgültig seine Pforten schließt. Das Unternehmen hinter der Suchmaschine stellt auf der Webseite stadia.com/controller alle Mittel bereit, um seinen Stadia-Controller mit WLAN-Funktion dauerhaft in den Bluetooth-Modus zu versetzen. So wird ein kabelloser Betrieb an PCs, Smartphones, Konsolen und Co. weiterhin möglich sein.Für das Firmware-Update werden lediglich drei Dinge benötigt: Ein geladener Stadia-Controller , ein passendes USB-Kabel zur Verbindung mit dem PC und Google Chrome in der Version 108 oder höher bzw. gleichwertige Browser auf Chromium-Basis. Im Anschluss folgt man den Hinweisen auf dem Bildschirm, die den Download und die Installation der neuen Software automatisch anstoßen.Google lässt Stadia-Nutzer wissen, dass der Wechsel in den Bluetooth-Modus nicht rückgängig gemacht werden kann. Das WLAN-Modul wird in diesem Zug scheinbar dauerhaft deaktiviert. Wer den letzten Tag mit Stadia (18.01.) kabellos genießen möchte, sollte das Update somit erst morgen anstoßen.Abschließend beantwortet Google diverse Fragen. Aus diesen geht hervor, dass etwa Kopfhörer im Bluetooth-Betrieb nicht über den 3,5-mm-Anschluss verwendet werden können. Dies sei nur bei einer USB-Verbindung möglich. Ebenso wird bestätigt, dass die nun überflüssigen Assistant- und Aufnahme-Tasten in Spielen frei belegt werden können.Das Firmware-Update wird lediglich bis zum 31. Dezember 2023 angeboten.