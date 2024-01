Microsoft Flight Simulator: World Update 16 verfügbar - Das ist neu

Karibik: Von Aruba bis auf die Jungferninseln

Mit dem World Update 16 steht ab sofort der nächste große Patch für den Microsoft Flight Simulator zum Download bereit. Dabei konzentrieren sich die Redmonder auf eine optische Frischzellenkur der Karibik, für die laut Entwickler mehr als 100 Sehenswürdigkeiten neu aufgelegt, Flughäfen neu gestaltet und Luftaufnahmen, Satelliten- und LiDAR-Daten aktualisiert wurden.Das Update soll ein breites Spektrum an karibischen Orten abdecken. Microsoft nennt unter anderem Antigua, Aruba, Bahamas, Barbados, Britische Jungferninseln, Kaimaninseln, Dominikanische Republik, Grenada, Haiti, Jamaika, Puerto Rico, St. Kitts und Nevis, Trinidad und Tobago, Turks- und Caicosinseln sowie die amerikanischen Jungferninseln.Unter den insgesamt 104 neuen Points of Interest befinden sich bekannte Orte wie Nassaus Harbor Lighthouse auf den Bahamas, Jamaikas Colbeck Castle, Puerto Ricos Faro De Pampatar und Trinidads und Tobagos Red House, die Microsoft unter anderem im obigen Trailer zeigt. In Kooperation mit Gaya Simulations wurden zudem diverse Flughäfen "in Handarbeit" erstellt: Puerto Plata (MDPP), Antoine-Simon (MTCA), Sangster International (MKJS), A.N.R. Robinson International (TTCP), North Eleuthera (MYEH) und Les Saintes (TFFS).Weiterhin bringt Microsoft mit dem World Update 16 (WU16) neun zusätzliche Aktivitäten ins Spiel. Darunter drei Entdeckungsflüge nach St. Lucia, St. Martin und San Juan sowie drei Landeherausforderungen nebst einer epischen Herausforderung auf den neugestalteten Airports. Abschließend stehen drei neue Wildnisflüge zur Auswahl, um die karibische Region in Ruhe zu erkunden.Die Redmonder führen zudem aus: "Das Team hat für World Update XVI. einen riesigen Fundus an Geodaten zusammengetragen: Karibik, einschließlich Luftaufnahmen, Satellitendaten, LIDAR-Daten (Light Detection and Ranging), DEM-Daten (Digitales Höhenmodell) und DTM-Daten (Digitales Geländemodell)."Das World Update 16 ist für alle Besitzer des Microsoft Flight Simulator kostenlos über den Ingame-Marktplatz erhältlich. Einzige Voraussetzung ist die Aktualisierung auf die neueste Version 1.35.21.0.