Cloud-Gaming-Dienst Amazon Luna jetzt auch in Deutschland nutzbar

Rund zweieinhalb Jahre sind seit der Ankündigung von Amazons Spiele-Streaming-Service Luna vergangen - jetzt bringt der Konzern seinen Cloud-Gaming-Dienst auch nach Deutschland. Es gibt drei verschiedene Abos und Gratis-Spiele für Prime-Kunden.

Vorteile für Prime-Mitglieder, Preise und Verfügbarkeit

Zusammenfassung Amazon Luna nun auch in Deutschland verfügbar

Prime-Mitglieder erhalten kostenlosen Zugriff auf Spiele

Luna+-Abonnenten erhalten Zugriff auf 175 Spiele

Verknüpfung mit Ubisoft Connect-Konto möglich

Unterstützte Geräte: Fire TV, Fire-Tablets, Windows PCs, Chromebooks, Macs, iPhones, iPads und Android-Smartphones

Luna Controller-App oder kompatibler Controller für Spielen nötig

Ab sofort kann man auch in Deutschland auf Fire TV, Fire-Tablets, Windows PCs, Chromebooks, Macs, iPhones, iPads und Android-Smartphones mit Amazon Luna losdaddeln.Während Google sein Gaming-Projekt Stadia schon wieder eingestampft hat, legt Amazon jetzt richtig los. Der Konzern startet Luna ab sofort in Deutschland, Kanada und Großbritannien. In den USA ist Luna seit Anfang 2022 nutzbar. Zahlen zu den Cloud-Gamern gibt es bisher noch nicht.Amazon-Prime-Mitglieder bekommen ohne zusätzliche Kosten Zugriff auf eine monatlich wechselnde Auswahl an Spielen. Zudem gibt es die Option, als Luna+-Abonnent für 9,99 Euro pro Monat sich vollen Zugriff auf derzeit 175 Spiele zu holen, Jackbox Games für 4,99 Euro oder Ubisoft+ Multi Access für 17,99 Euro pro Monat zu buchen.Prime-Mitglieder können außerdem kostenlos ihr Ubisoft Connect-Konto mit Luna verknüpfen und ausgewählte Ubisoft-PC-Spiele, die sie bereits besitzen, direkt auf ihrem Fire TV oder einem anderen unterstützten Gerät spielen. Die Liste der unterstützten Geräte ist übrigens lang und umfasst Fire TV, Fire-Tablets, Windows PCs, Chromebooks, Macs, iPhones, iPads und Android-Smartphones Amazon wirbt damit, dass das Spiele-Streaming besonders einfach ist - vergleichbar mit dem Streamen von Filmen. Wer es einmal ausprobieren möchte, kann sich zu einem sieben-tägigen Probezeitraum anmelden. Loslegen ist einfach, dazu benötigt man nur die Luna Controller-App für iOS oder Android oder alternativ einen kompatiblen Controller eines Drittanbieters. Amazon bieten zudem einen eigenen Luna-Controller für 69,99 Euro an. Die Auswahl an verfügbaren Spielen ist online unter amazon.de/playluna und gaming.amazon.de zu sehen. Dort gibt es auch weiterführende Informationen.