The Alters: Erster Blick auf das Gameplay des Sci-Fi-Abenteuers

Alters sind eigenständige Charaktere

Der Publisher 11 Bit Studios hat einen neuen Trailer zum kommenden Sci-Fi-Abenteuer The Alters veröffentlicht und gibt damit einen ersten Blick auf das Gameplay des Spiels. Das Game dreht sich um den Protagonisten Jan, der auf einem entfernten Planeten gestrandet ist und vor schwierige Herausforderungen gestellt wird. Der Spieler interagiert jedoch nicht nur mit einem einzigen Jan, sondern mit vielen alternativen Versionen des Protagonisten.Nach einer Bruchlandung findet sich der einfache Arbeiter auf einem lebensfeindlichen Planeten wieder. Dabei muss er der für ein hohes Strahlungslevel sorgenden Sonne ausweichen. Da die Aufgaben alleine nicht zu bewältigen sind, kann der Spieler Rapidium-Kristalle abbauen und mit der Ausbeute alternative Versionen von Jan, die Alters, erschaffen. Bei den Alters handelt es sich nicht um einfache Klone. Jede alternative Version basiert auf einer unterschiedlichen Verzweigung an Schlüsselereignissen in Jans Lebensgeschichte und besitzt einzigartige Fähigkeiten.Wir konnten bereits im Rahmen einer Gameplay-Präsentation auf der diesjährigen Gamescom einen ersten Eindruck von dem Spiel gewinnen. Bei den Alters handelt es sich nicht nur um menschliche Werkzeuge, sondern um eigenständige Charaktere, die den Verlauf des Spiels beeinflussen können. So können die alternativen Jans die Arbeit verweigern und zum Problem werden, wenn auf ihre Wünsche und Ziele nicht eingegangen wird. Vergisst man beispielsweise, der Crew einen Schlafsaal einzurichten, sind die Alters am nächsten Morgen alles andere als begeistert.Die Alters repräsentieren also denkende Wesen mit eigenen Emotionen, Problemen, Zielen und Zweifeln. Neben dem gemeinsamen Ursprung vereint die Alters und Jan selbst das übergeordnete Ziel, von dem Planeten zu fliehen. The Alters soll im nächsten Jahr für PC und aktuelle Konsolen erscheinen. Auf einen genauen Release-Termin haben die Entwickler sich bisher allerdings nicht festgelegt.