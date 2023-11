Microsoft Flight Simulator: World Update 15 verfügbar - Das ist neu

Reise in nordische Länder und nach Grönland

Neue Herausforderungen und Flugzeuge

Das World Update 15 steht ab sofort zum Download für den Microsoft Flight Simulator bereit. Hobbypiloten erhalten somit ein weiteres Grafik-Upgrade, in diesem Fall für die Region der nordischen Länder und Grönland. Ebenso bringen die Entwickler mit der schwedischen Saab B 17A ein weiteres nostalgisches Kampfflugzeug als sogenannte "Local Legend" ins Spiel.Wie Microsoft in seinem durchaus imposanten Trailer zeigt, legt das World Update 15 seinen Fokus auf die Länder Dänemark, Finnland, Island, Norwegen, Schweden und die damit verbundenen Färöer-Insel sowie Grönland. Die Grafikpolitur sieht die Überarbeitung von 90 Sehenswürdigkeiten, zehn Städten und fünf Flughäfen vor und bringt zudem neue Höhenmodelle und aktualisierte Luftbilder sowie Satellitendaten der gesamten Region mit.Die Flight Simulator-Entwickler selbst stellen Points of Interest (POI) wie die Farø-Brücken, die Kathedrale von Ribe in Dänemark, die Arktisstation EastGRIP, Islands Knarrarós-Leuchtturm, das Svalbard Global Seed Vault und die Aurora Sky Station in den Mittelpunkt. In Hinsicht auf die Städte-Updates wurden unter anderem Kopenhagen, Odense, Malmö, Göteborg und Oslo bedacht.Weiterhin werden vier neue Entdeckungsflüge nach Bergen (Norwegen), Göteborg (Schweden), die Färöer Inseln (Dänemark) und Reykjavík (Island) sowie drei neue Lande-Herausforderungen auf den Flughäfen Akureyri Airport (BIAR), Ekeby Airport (ESSC) und Mo i Rana (ENRA) aufgenommen. Innerhalb neuer "Wildnisflüge" führen die Reisen zudem an die Ostseeküste Dänemarks und Schwedens sowie nach Grönland und Spitzbergen.Optional erhalten Spieler des Microsoft Flight Simulator 2020 Zugriff auf die mittlerweile 13. Local Legend, die Saab B 17A. Mit sieben verschiedenen Bemalungen kann der einmotorige, zweisitzige schwedische Sturzkampfbomber aus den frühen 1940er-Jahren für etwa 15 Euro im Marktplatz des Spiels erstanden werden. Das World Update 15 an sich ist bekanntlich kostenlos. Voraussetzung hierfür ist lediglich die aktuelle Spielversion 1.34.16.0.Wie es mit dem Flight Simulator 2020 weitergeht und welche Updates im Winter anstehen, gab Microsoft kürzlich in einer neuen Roadmap bekannt.