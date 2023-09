Ein Hauch von Stadia: Google testet Spielestreaming auf YouTube

Bei Stadia hat Google einen spektakulären Flop hingelegt: Mit dem Spielestreaming leistete man zwar durchaus Pionierarbeit, die Masse der Gamer griff aber nicht zu diesem Angebot. Stadia ist seit vergangenem Herbst Geschichte, könnte aber indirekt ein kleines Comeback feiern.

Stadia war (zu) früh dran

Noch ein "Experiment"

Der Cloud-Gaming-Dienst von Google wurde im November 2019 gestartet, drei Jahre später zog das Unternehmen allerdings den Stecker. Der Grund war simpel: Stadia hatte nie den Erfolg, den sich der Konzern aus dem kalifornischen Mountain View erhofft hat. Eine Erklärung dafür war, dass Google durchaus zu früh dran war, denn Experten sind sich sicher, dass Spielestreaming in Zukunft eine große Rolle spielen wird - das zeigen auch die Diskussionen rund um die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft.Stadia könnte demnächst aber eine indirekte Rückkehr feiern. Denn wie 9to5Google berichtet, testet YouTube derzeit bei einigen wenigen ausgewählten Nutzern eine Funktion namens "Playables". Das ist im Wesentlichen Spielestreaming, das über die Desktop-Webseite sowie mobil genutzt werden kann.Anfangs laufen die Playables über die "Feature-Experimente" von YouTube , was bedeutet, dass diese Option nur einer Handvoll an Nutzern zur Verfügung steht. "Wenn du an diesem Experiment teilnimmst, wirst du auf YouTube einen Bereich namens Playables sehen, der neben anderen Inhalten im Home Feed erscheint", schreibt YouTube Der Video-Streaming-Dienst weiter: "Wir testen dies zunächst mit einer begrenzten Anzahl von Nutzern. Du kannst den Verlauf deiner Playables und den Fortschritt deiner gespeicherten Spiele im YouTube-Verlauf einsehen und kontrollieren."Inhaltlich sind die Spiele derzeit noch weit von Stadia entfernt, denn bislang bietet man Titel wie Stack Bounce, also Games, die man mobilen Gelegenheitsspielen zuordnen kann. Es ist derzeit nicht klar, ob die Playables jemals die Dimension von Stadia erreichen werden, man kann das sogar durchaus bezweifeln. Dieses Experiment zeigt aber dennoch, dass das Thema Spielestreaming bei Google nicht komplett Geschichte ist.