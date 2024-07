Flight Simulator: Microsoft veröffentlicht City Update 6 - Das ist neu

Hochauflösendes Upgrade für sieben Städte

"Geografisch vielfältigste Region Europas"

Microsoft hält an seinem Zeitplan fest und stellt jetzt das City Update 6 für den Flight Simulator bereit. Der "Deutschland-Patch" sorgt für eine grafische Frischzellenkur des südwestlichen Raums - im Bundesland Baden-Württemberg. Insgesamt wurden sieben Städte mit hochauflösenden Luftbildern und einer originalgetreuen TIN-Oberflächenmodellierung aktualisiert.Zu den überarbeiteten Städten zählen Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe, Stuttgart, Esslingen und Kehl sowie die an Kehl angrenzende französische Stadt Straßburg. Aufgrund seiner historischen Relevanz hat sich das Asobo Studio zudem entschlossen, die Aktualisierung des Flughafens Friedrichshafen in Auftrag zu geben.Wie üblich wird das City Update 6 von Microsoft kostenlos über den Marktplatz des Flight Simulator 2020 angeboten. Voraussetzung ist lediglich das vorherige Update auf die Version 1.36.2.0 (oder einer neueren Version) des Spiels. Der Patch erscheint sowohl als PC-Fassung, als auch für die Xbox Series X|S-Portierung und in der Cloud.Warum sich Microsoft gerade für den südwestlichen Raum Deutschlands entschieden hat, erklären die Entwickler in einer Beschreibung der grafisch aufpolierten Städte und Flughäfen des Updates."Die zweitbevölkerungsreichste Stadt Baden-Württembergs ist ein bedeutendes Kultur-, Bildungs- und Wirtschaftszentrum und verfügt über 23 Hochschulen und 30 Forschungseinrichtungen. Der Mannheimer Wasserturm, das Mannheimer Barockschloss und der Fernmeldeturm Mannheim sind Sehenswürdigkeiten, die man aus der Luft sehen kann.""Die Stadt ist ein international anerkanntes Bildungszentrum und beherbergt die Universität Heidelberg, die älteste Universität Deutschlands (gegründet 1386) und eine der renommiertesten der Welt. Heidelberg verfügt über mehrere beeindruckende architektonische Meisterwerke wie das Heidelberger Schloss, die Heiliggeistkirche und die Alte Brücke Heidelberg.""Inmitten der atemberaubenden Umgebung von Schwarzwald und Rhein gelegen, beherbergt Karlsruhe einige unvergessliche architektonische Schöpfungen. Dazu gehören das Karlsruher Schloss, der Botanische Garten Karlsruhe und das Badische Landesmuseum. Außerdem ist die Stadt Sitz des deutschen Bundesverfassungsgerichts und des Bundesgerichtshofs.""Die Landeshauptstadt von Baden-Württemberg und die bevölkerungsreichste Stadt liegt entlang des Neckars inmitten von weiten Ebenen, niedrigen Hügeln und Waldgebieten. Die Stadt ist ein Zentrum der Automobilindustrie und beherbergt die Zentralen von Porsche, Mercedes-Benz und anderen Branchenriesen. Stuttgart bietet unglaubliche Aussichten aus der Luft wie das Neue Schloss, die MHPArena und den Stuttgarter Fernsehturm.""Friedrichshafen ist weltweit bekannt als eine der wichtigsten Städte in der Geschichte der Luftfahrt. Das erste erfolgreiche Starrluftschiff der Welt, die LZ 1 des deutschen Luftschiffpioniers Ferdinand von Zeppelin, startete im Juli 1900 von einem schwimmenden Hangar auf dem nahe gelegenen Bodensee aus in den Himmel."