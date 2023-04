Spiele-Flatrates: Ubisoft+ startet jetzt für Xbox-Konsolen mit 60 Spielen

Zwischen Ankündigung und Start verging mehr als ein Jahr, jetzt hat Ubisoft aber den großen Schritt gewagt. Als erster Publisher bietet man mit Ubisoft+ Multi Access jetzt ein unabhängiges Spieleabo für Konsolen. Zum Start warten auf Xbox-Spieler mehr als 60 Spiele.

Ubisoft+ Multi Access für Xbox-Konsolen: 60 Spiele zum Start verfügbar

Ubisoft+ Multi Access: Neue Titel ab Tag 1

Zusammenfassung Ubisoft+ Multi Access: Spieleabo für Xbox, 18 Euro/Monat

Start mit 60 Spielen, inkl. Premium-Editionen und DLCs

Synchronisierter Spielfortschritt über alle Plattformen

Neue Ubisoft Titel ab dem Erscheinungstag auf Xbox

Stetiges Wachstum des Angebots

Anno 1800 (Xbox Series X|S only)

Assassin's Creed Rogue Remastered

Assassin's Creed IV: Black Flag (includes Assassin's Creed Liberation)

Assassin's Creed Unity (Gold Edition)

Assassin's Creed Valhalla (Ultimate Edition)

Assassin's Creed Chronicles: China, India, and Russia

Assassin's Creed III Remastered

Assassin's Creed Odyssey (Deluxe Edition)

Assassin's Creed Origins (Gold Edition)

Assassin's Creed Syndicate (Gold Edition)

Assassin's Creed: The Ezio Collection

Battleship

Boggle

Child of Light (Gold Edition)

Family Feud

Far Cry Primal (Deluxe Edition)

Far Cry 3: Blood Dragon (Classic Edition)

Far Cry 3 (Classic Edition)

Far Cry 4 (Gold Edition)

Far Cry 5 (Gold Edition)

Far Cry 6 (Gold Edition)

Far Cry: New Dawn (Deluxe Edition)

Fighter Within

For Honor

Ghost Recon Breakpoint (Ultimate Edition)

Ghost Recon Wildlands (Ultimate Edition)

Grow Up

Hungry Shark World

Immortals Fenyx Rising (Gold Edition)

Jeopardy!

Monopoly Plus

Monopoly Madness

Rabbids Invasion: The Interactive TV Show (Gold Edition)

Rabbids Party of Legends

Rainbow Six Extraction

Rainbow Six Siege (Deluxe Edition)

Rayman Legends

Riders Republic

Risk

Risk: Urban Assault

Scott Pilgrim vs. The World: The Game

Scrabble

Shape Up (Gold Edition)

South Park: The Fractured But Whole (Gold Edition)

South Park: The Stick of Truth

Starlink: Battle for Atlas (Deluxe Edition)

Steep

The Crew (Ultimate Edition)

The Crew 2

The Division (Gold Edition)

The Division 2

Trackmania Turbo

Transference

Trials Fusion

Trials of the Blood Dragon

Trials Rising (Gold Edition)

Trivial Pursuit Live

Trivial Pursuit Live 2

UNO (Ultimate Edition)

Valiant Hearts: The Great War

Watch Dogs (Complete Edition)

Watch Dogs 2 (Gold Edition)

Watch Dogs: Legion (Deluxe Edition)

Wheel of Fortune

Zombi

Im September 2019 hatte Ubisoft seinen Aboservice für Windows-PCs gestartet, schnell darauf folgte die Umsetzung für Stadia und Amazon Luna. Dann im Januar 2022 die Ankündigung : "in Zukunft" werde man Ubisoft+ auch auf der Xbox Series X/S und Xbox One verfügbar machen, ein Termin für die Verfügbarkeit fehlte aber. Mehr als ein Jahr später erfolgt jetzt endlich der offizielle Startschuss Spieler mit einer aktuellen Microsoft-Konsole können Ubisoft+ Multi Access ab sofort für 17,99 Euro im Monat buchen. Damit verlangt das Unternehmen im Vergleich zum Abo auf dem PC, das 14,99 Euro kostet, einen Aufpreis von rund drei Euro. Wie der Name des Dienstes vermutet lässt, sind im Xbox-Angebot auch der Zugriff auf PC und mobilen Geräten inbegriffen. Der Spielfortschritt wird dabei über alle Plattformen hinweg synchronisiert Ubisoft+ Multi Access bietet auf der Xbox ausdrücklich aber nur eine Auswahl des gesamten Spielekatalogs. Ein Blick in die Bibliothek zeigt, dass das Unternehmen aktuell rund 60 Titel listet, die für die Microsoft-Konsolen verfügbar sind. Dazu gehören bekannte Spielreihen wie Far Cry, Assassin's Creed , Rainbow Six, The Division und Watchdogs, ausdrücklich sind auch viele Premium-Editionen und DLCs enthalten. Im Anschluss an diesen Artikel findet ihr die vollständige Liste der Ubisoft+ Multi Access-Spiele für Xbox.Auf dem PC und Amazon Luna bietet Ubisoft rund 40 Titel mehr im Abo, aktuell spricht man aber nur allgemein davon, dass das Angebot auf der Xbox stetig wachsen soll. Teil des Angebots ist auf jeden Fall auch, dass neue Ubisoft Titel ab dem ersten Tag auch auf der Xbox landen sollen.