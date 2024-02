SSE4.2 bald Pflicht: Microsoft erhöht Windows 11-Anforderungen

Mit dem Update auf Windows 11 24H2 wird Microsoft aller Voraussicht nach die Systemanforderungen für sein Betriebssystem erhöhen. Nach­dem in Insider-Builds bereits eine POPCNT-Pflicht aufgetaucht war, müs­sen Prozessoren wohl bald auch SSE4.2 unterstützen.

Uralt-PCs müssen auf das Update verzichten

Registry-Tweaks helfen scheinbar nicht weiter

CPU-Z - Kostenlose Hardware-Analyse für Windows

Zusammenfassung Windows 11 24H2 könnte höhere Systemanforderungen haben

Insider-Builds deuten auf POPCNT-Pflicht und SSE4.2 hin

AMD Ryzen ab 2. Generation und Intel Core i ab 8. Generation nötig

Alte CPUs vor 2008 nicht unterstützt

Bypass-Checks für CPU, TPM und Secure Boot könnten entfallen

Registry-Tweaks zum Umgehen der Anforderungen bisher erfolglos

Windows 11 23H2 bleibt bis November 2025 mit Updates versorgt

Microsoft hat neue Anforderungen bislang nicht bestätigt

Für einen Betrieb und das Upgrade auf Windows 11 werden AMD Ryzen-Pro­zes­so­ren ab der zweiten Generation (z.B. Ryzen 5 2xxx) oder ein Intel Core i-Chip ab der achten Generation (z.B. Core i5-8xxx) vorausgesetzt. Mithilfe von Bypass-Checks war es bislang möglich, die CPU-Anforderungen und jene an TPM und Secure Boot auszuhebeln, um Windows 11 auch auf älteren PCs zu installieren.Die kürzlich im Windows 11 Insider Preview Build 25905 entdeckte POPCNT-Pflicht und die nun im Build 26063 aufgetauchte SSE4.2-Voraussetzung könnten älteren PCs allerdings in Hinsicht auf Windows 11 24H2 einen echten Riegel vorschieben. Betroffen sind vorrangig Prozessoren, die vor dem Jahr 2008 produziert und seitens Microsoft offiziell noch nie unterstützt wurden.Im Detail handelt es sich um alle CPUs, die noch vor Intels Nehalem-Chips (z.B. Core i7-940) und AMDs K10-Serie (z.B. Athlon X2) erschienen sind. Mit diesen wurden die Befehlssatzerweiterungen SSE4.2 und SSE4a (Streaming SIMD Extensions) eingeführt, die zukünftig für Windows 11 24H2 vorausgesetzt werden könnten und unter anderem eine beschleunigte Prüfsummenberechnung sowie eine Leistungssteigerung für Virenscanner, größeren Datenbanken & Co. bieten.Das Aushebeln der in der Registry verankerten Hardware-Voraussetzungen ("BlockedBYSSE4.2") wird laut Deskmodder scheinbar nicht möglich sein - erste Tweaks schlugen fehl. Betroffene Nutzer wären somit weiterhin auf Win­dows 11 23H2 angewiesen, das im­mer­hin bis November 2025 mit si­cher­heits­re­le­van­ten Updates versorgt wird.Mit Tools wie CPU-Z kann vorab überprüft werden, ob der eigene Prozessor die "Instruction" SSE4.2 (Intel) bzw. SSE4a (AMD) unterstützt. Bisher wurden die Windows 11 24H2-Anforderungen seitens Microsoft nicht bestätigt. Die Freigabe des Windows 11 2024 Update wird im Herbst erwartet.