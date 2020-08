CPU-Z Download - Kostenlose Hardware-Analyse für Windows

CPU-Z Download & Installation

RAM Info: Arbeitsspeicher auslesen mit CPU-Z

Welcher RAM ist verbaut? CPU-Z weiß es!

PC Info Tool mit Benchmark

Mit dem Download von CPU-Z können Sie detaillierte Informationen und Echtzeitdaten zur CPU, Grafikkarte, zum Mainboard und Arbeitsspeicher des PCs auslesen.Die kompakte Freeware-Lösung zeichnet sich dabei durch eine übersichtliche Benutzer­ober­fläche aus. Mit einem Benchmark kann in CPU-Z auch die Leistungsfähigkeit des Prozessors getestet werden. Aktuell steht das Tool in der Version 1.93 zum Download bereit.CPU-Z ist nur wenige Megabyte groß und er­for­dert daher nur wenig Festplattenplatz. Beim Start führt das Tool automatisch eine kurze Sys­tem­ana­ly­se durch und zeigt im Anschluss die ge­sam­mel­ten Informationen in einer gegliederten Übersicht an.Ältere Versionen der Software wollten während der Installation eine Toolbar auf dem PC einrichten. Diese ist in aktuellen Versionen zwar nicht mehr enthalten, Nutzer sollten aber auf ei­nen entsprechenden Hinweis in der Installations­routine achten und nicht gewünschte Optionen gegebenenfalls entfernen.CPU-Z macht es leicht, sich schnell einen Überblick über die im System verwendeten Kom­po­nen­ten zu verschaffen. Das praktische Diagnoseprogramm fasst dabei alle Informationen zu CPU, Cache, Mainboard, Speicher und SPD des RAM-Bausteins in passende Registrierkarten zusammen. Durch einen integrierten Validierungsprozess soll die Echtheit der Angaben veri­fi­ziert werden.Unter der Überschrift CPU finden Nutzer zunächst den Namen und Codenamen des Pro­zes­sors. Darüber hinaus werden Angaben zu Hersteller, Taktung, Multiplikator, Anzahl der Kerne sowie der anliegenden Spannung gemacht. Beim Mainboard kann CPU-Z den Hersteller, die BIOS-Version, den Chipsatz (Northbridge und Southbridge) sowie das verbaute Grafik-Interface ermitteln. Beim RAM auslesen gibt das Tool Auskunft zu Frequenzen und Timings. Über SPD (Serial Presence Detect) kann darüber hinaus auch der Hersteller und die Serien­num­mer abgefragt werden.Mit Erweiterungen ist es möglich, die von CPU-Z ermittelten Daten auch als Text- oder HTML-Datei zu exportieren. Der Nutzer kann dabei selbst festlegen, welche Daten ausgegeben wer­den sollen und erhält so beispielsweise eine Aufstellung der Mainboard-Komponenten, die ebenfalls über die Registerbelegung informiert.Will man genau wissen, was im eigenen Rechner steckt, verschafft CPU-Z einen schnellen, aber umfassenden Überblick über CPU, Cache, Mainboard, Speicher und RAM-Bausteine. Darüber hinaus wird auch die Windows- und DirectX-Version überprüft.Auf eine Benchmark-Funktion muss ebenfalls nicht verzichtet werden. Mit dieser lassen sich die Single-Core- sowie Multi-Core-Performance der verbauten CPU testen und mit anderen Modellen vergleichen.