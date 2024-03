Microsoft zieht Stecker: Das Aus für Android-Apps unter Windows 11

Das Subsystem für Android wird eingestellt. Microsoft bestätigt das Ende des Windows-11-Features , das Android-Apps unter anderem über den Amazon Appstore auf PCs bringt. Wird dieser ab sofort offiziell unbrauchbar, gewähren die Redmonder eine Gnadenfrist.

Ära des Windows Subsystems für Android endet

Die Frage nach dem Warum - und was nun?

Hatte das Windows Subsystem für Android (WSA) erst vor zwei Jahren mit der Einführung des Amazon App Store Schwung aufgenommen, trägt Microsoft die exklusiv für Windows 11 eingeführte Funktion jetzt zu Grabe. In der offiziellen Dokumentation bestätigen die Redmonder, dass die Reißleine beinahe mit sofortiger Wirkung gezogen wird."Infolgedessen werden der Amazon Appstore unter Windows und alle Anwendungen und Spiele, die von WSA abhängig sind, ab dem 5. März 2025 nicht mehr unterstützt. Kunden, die den Amazon Appstore oder Android-Apps vor dem 5. März 2024 installiert haben, haben bis zum 5. März 2025 weiterhin Zugriff auf diese Apps", heißt es in der wichtigen Notiz für Entwickler.Die Installation des Amazon Appstore über den Microsoft Store ist somit aktuell nicht mehr möglich. Sollte dieser bereits installiert sein, werden neue Downloads von Android-Apps ebenfalls blockiert. Updates und technischer Support für vorhandene Apps sollen weiterhin gewährleistet werden, wie Amazon in einer separaten FAQ erklärt.Die Gründe der Beendigung des Windows Subsystem für Android sind bisher unbekannt. Weder Microsoft noch Amazon haben sich offiziell geäußert. Somit kann nur angenommen werden, dass das Interesse der Windows-11-Nutzer eher verhalten war. Bis zum offiziellen Support-Ende im Frühjahr 2025 können jedoch unter anderem die WSATools genutzt werden, um Android-Apps oder den Google Play Store per APK-Sideload unter Windows 11 zu nutzen.Danach landet das Subsystem für Android auf der mittlerweile langen Liste an veralteten Funktionen (engl. Deprecated Features), auf der sich zuletzt auch Windows Mixed Reality (WMR), der Legacy-Konsolenmodus, die Windows-Spracherkennung und WordPad eintragen durften.