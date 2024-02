POPCNT-Pflicht: Neue Windows-11-Version startet nicht auf Uralt-PCs

Microsoft führt offenbar mit der nächsten Major-Version von Windows 11 eine grundlegende Änderungen der Systemanforderungen ein. Diese wird wahrscheinlich verhindern, dass das Betriebssystem wie zuvor auch auf sehr alten PCs eingesetzt werden kann.

Der X/Twitter-User Bob Pony machte jüngst auf eine Änderung der Hardware-Voraussetzungen für die Verwendung von Windows 11 aufmerksam, die mit der kürzlich erschienenen Windows 11 Insider Preview Build 25905 eingeführt wurde (via XDA ). So wird anscheinend grundsätzlich vorausgesetzt, dass die CPU eines PCs die Funktion "POPCNT" (Popcount bzw. Population Count) unterstützt.Dabei handelt es sich um eine bestimmte Funktion im Instruktionssatz moderner CPUs, die keine andere Aufgabe hat, als die Zahl der auf "1" gesetzten Bits in der binären Repräsentation eines Wortes zu ermitteln. Im Grunde handelt es sich um eine sehr spezielle Funktion, die zum Beispiel bei der Error-Correction von Datenübertragung dienen kann. Der Programmierer Vaibhav Sagar erklärte in seinem Weblog bereits 2019 nähere Details zu Popcount.Für die Nutzer alter Windows-PCs bedeutet der von Microsoft eingeführte Zwang für die Popcount-Unterstützung, dass sie ihre Rechner nicht mehr einfach auf die neue Windows 11 Version 24H2 aktualisieren können, auch wenn sie das aktuelle Betriebssystem bisher eigentlich ohne Probleme nutzen konnten. Hintergrund ist, dass diverse Treiber nun die CPU-Instruktion POPCNT nutzen, darunter zum Beispiel die USB XHCI-Treiber, welche für den Umgang mit USB 3.0 oder höher verwendet werden.Unterstützt eine CPU POPCNT nicht, kann Windows 11 24H2 auf dem jeweiligen Rechner schlichtweg nicht mehr starten. Die Änderung wird vor allem sehr alte CPUs betreffen, denn POPCNT wurde bei x86-Chips erstmals mit den "Nehalem" genannten Intel Core i7-Prozessoren im Jahr 2008 eingeführt. Anders als bei früheren neu eingeführten Hürden für die Verwendung von Windows 11 auf "nicht unterstützter Hardware", dürfte es in diesem Fall schwierig werden, eine Lösung zu finden.Erste Hinweise auf die geänderten Systemanforderungen gab es bereits im Sommer 2023, als auffiel, dass neue Vorabversionen von Windows 11 nicht mehr auf bestimmten sehr alten Prozessoren verwendet werden können . Die Entdeckung von Bob Pony liefert nun auch den Grund für dieses Phänomen.