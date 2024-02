Microsoft behebt "fehlgeleitete" PopCnt-Sperre für Windows-Nutzer

Microsoft hat vor ein paar Wochen mit der Entscheidung überrascht, die System­anforderungen für Windows 11 noch einmal zu verändern. Dabei hieß es, dass nur noch CPUs, die die Funktion "PopCnt" (Popcount bzw. Population Count) unterstützen, zugelassen werden.

PopCnt-Pflicht soll kommen

Microsoft arbeitet an Nutzermeldungen

"Hallo, das Visual C++-Team hat das Problem als Regression im VClibs-Framework-Paket identifiziert, von dem die Fotos-App und andere Apps abhängen. Das Problem betrifft Computer mit älterer Hardware (die keine SSE 4.2-Anweisungen unterstützen). Microsoft arbeitet derzeit an der Validierung einer Lösung, die in Kürze für die betroffenen Kunden verfügbar sein soll."

Fehlermeldung für nicht unterstützte Systeme

Zusammenfassung Microsoft verschärft Windows 11 Anforderungen mit PopCnt

CPU-Unterstützung für PopCnt wird für Windows 11 vorausgesetzt

Alte Prozessoren scheitern beim Booten von Windows 11 Canary Build 25905

PopCnt-Fehler verursacht Probleme mit Microsoft Store-Apps unter Windows 10

Microsoft arbeitet an einer Lösung für den Dateisystemfehler

Visual Studio Update 17.9.1 behebt PopCnt-Fehler und weitere Probleme

Ältere CPUs bleiben bei Windows 11 24H2 wahrscheinlich außen vor

PopCnt ist eine SSE 4.2-basierte Anweisung, die vermutlich schon mit Windows 11 Version 24H2 zur Pflicht gemacht werden soll . Dadurch konnten ältere Prozessoren bereits nicht mehr das Windows 11 Canary Build 25905 booten.Es gibt aber noch weitere Probleme, die in Zusammenhang mit PopCnt aufgetaucht sind. Dabei scheint es, dass es zu Kompatibilitätsproblemen kommt. Nutzer meldeten fehlerhafte Microsoft Store-Apps unter Windows 10 , sodass alte Prozessoren nicht in der Lage waren, auf diesen Systemen zu starten, was zu einem "Dateisystemfehler (-2147219196)" führte.Der Microsoft-Entwickler Mahmoud G Saleh bestätigte, dass das Problem mit einem fehlerhaften Visual C++ Libraries (VCLibs) Paket zusammenhängt. Da hieß es:Dieser PopCnt-Fehler wird bereits im November letzten Jahres erstmals dargestellt. Das Problem wurde anscheinend damals mit dem Visual Studio Update Version 17.8.0 eingeführt. Die neueste Version von Visual Studio 2022, Version 17.9.1, behebt dieses Problem neben einigen anderen Fehlern. Während dies das Visual Studio-Code-Problem sowie das Problem der nicht funktionierenden Anwendungen auf älteren Prozessoren beheben sollte, scheint es aber weiter unwahrscheinlich, dass ältere Chips unter Windows 11 24H2 funktionieren werden.Die Set-up-Datei für die Windows 11-Version zeigt die Meldung "Der Prozessor dieses PCs unterstützt ein kritisches Feature (PopCnt) nicht" an, wenn Nutzer versuchen, Version 24H2 auf solchen Systemen zu installieren.