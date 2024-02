Problem WVC1-Codec: Windows 11-Update behebt Video-Fehler

Windows 11-Nutzer , die auf ganz unterschiedliche Probleme bei der Wiedergabe von Videos gestoßen sind, sollten jetzt die jüngsten Patch-Day-Updates installieren. Microsoft hat nach Monaten eine Lösung für den Fehler in Verbindung mit WVC1-Codec (VC-1) veröffentlicht.

WVC1-Codec betroffen

Zusammenfassung Windows 11-Update behebt Video-Wiedergabeprobleme

Patch-Day-Updates lösen WVC1-Codec-Fehler

Video-Bug seit Juni 2020 bekannt, nun behoben

Microsoft veröffentlicht Lösung im Health Dashboard

Known Issue Rollback repariert Consumer-Systeme

KIR-Updates verhindern Fehlerausbreitung

Für verwaltete Systeme sind Gruppenrichtlinien nötig

Die ersten Hinweise auf den Video-Bug gab es dabei schon Mitte vergangenen Jahres. Eingeführt wurde das Problem mit dem optionalen Update Ende Juni. Seither klagten Nutzer über Fehler, sobald der WVC1-Codec (VC-1) verarbeitet werden sollte. Das konnte unter anderem auch Webcams betreffen.Nun gibt es aber endlich eine Lösung: Die Informationen zu der Behebung des Problems dazu hat Microsoft jetzt im Windows Release Health Dashboard veröffentlicht.In der offiziellen Dokumentation gibt es einen entsprechenden Hinweis auf den Fehler mit dem WVC1-Codec (VC-1) und dessen Auflösung.Um den Fehler schnell zu beheben, hatte Microsoft die Funktion "Known Issue Rollback" eingesetzt, eine vor­über­gehende Maßnahme zur Schadens­be­grenzung, die betroffene Consumer-Systeme automatisch repariert, bis eine dauer­hafte Lösung verfügbar ist. Mit einem sogenannten Known Issue Rollback (KIR)-Update wird die Problem­behandlung automatisch gestartet, um eine Ausbreitung des Fehlers zu verhindern.Ein KIR-Update dient zum einen dazu, dass bereits betroffene Nutzer-Geräte per Update wieder in den Zustand von vor einem fehlerhaften Update versetzt werden und spielt dann zum anderen gleich ein bereinigtes Update aus.Für verwaltete Systeme sind jedoch noch spezielle Gruppenrichtlinien-Anpassungen erforderlich, um den Fehler zu beheben. Die Lösung ist Teil von KB5034765, dem Update vom Patch-Day Februar 2024.