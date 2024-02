Das Rätselraten um die Namensgebung der nächsten großen Windows-Version dürfte jetzt ein Ende haben. Wie bereits zu erwarten war, wird Microsoft nicht etwa Windows 12 auf den Markt bringen. Stattdessen bekommen wir es mit dem Windows 11 2024-Update zu tun.

Microsoft arbeitet natürlich wie immer auf die Veröffentlichung der nächsten Major-Version von Windows hin. Im weiteren Verlauf des Jahres 2024 wird nun das nächste Major-Update erwartet, wobei es sich, wie sich mittlerweile herauskristallisiert hat, nicht um Windows 12 handeln wird.Stattdessen führt Microsoft die Namensgebung offenbar auf Basis dessen weiter, was wir bereits von den bisherigen Versionen von Windows 11 gewohnt sind. Während das Update derzeit noch unter der Bezeichnung Windows 11 Version 24H2 entwickelt wird, wird der finale Name offensichtlich Windows 11 2024 Update lauten.Noch steht die offizielle Bestätigung für diese Namensgebung aus, doch verwendet Microsoft den Namen Windows 11 2204 Update schon jetzt in einigen seiner Informationsangebote auf der Website des Konzerns. Der X/Twitter-User XenoPanther machte zuerst darauf aufmerksam, nachdem er den Namen im offiziellen Windows Insider Flight Hub entdeckt hatte.Letztlich ist der Name Windows 11 2024 Update keineswegs eine Überraschung. Microsoft hatte die letzten beiden Major-Versionen von Windows 11 bereits als 2022 Update und 2023 Update genannt. Man hält also offensichtlich an das Namensschema, das wir bereits seit dem in der zweiten Jahreshälfte 2022 veröffentlichten Update kennen.Nach bisherigem Kenntnisstand wird Windows 11 2024 Update wohl vor allem Veränderungen mit Blick auf die fortschreitende Integration von Microsofts diversen neuen Funktionen aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz mit sich bringen. Da die optischen und technischen Unterschiede nicht sonderlich groß ausfallen - und Microsoft wahrscheinlich den Marketing-Aufwand scheut - behält man den Namen Windows 11 noch bei.