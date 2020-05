Windows 10 ISO Download: Alle Dateien zur Installation 64- & 32-Bit

Windows 10 Download als ISO-Datei

Windows 10 ISO zum kostenlosen Download

Prozessor: 1 GHz oder schneller mit Support von PAE, NX und SSE2

Arbeitsspeicher: 2 GB oder mehr

Festplatte: 16 Gigabyte (32-bit) bzw. 20 Gigabyte (64-bit)

Grafikkarte: DirectX 9-fähig mit WDDM 1.0 oder höher

Display: mindestens 800 x 600 Pixel

Newsletter kostenlos abonnieren:

Dieserermöglicht das Installieren von Windows 10 Pro und Home in der 32-Bit und 64-Bit Version.Die nächste große Aktualisierung für Windows 10 ist verfügbar: Das. Damit kommt das Betriebssystem, das unter der Bezeichnung 20H1 entwickelt wur­de, auf die Version 2004, die Nummerierung des Builds klettert auf 19041.264.Ab sofort stellt das Redmonder Unternehmen auch diezum Mai 2020-Update zur Verfügung. Die Installation mit einem solchen ISO-Abbild ist vor allem für jene wichtig, die einen sogenannten "Clean Install" durchführen möchten, also eine vollständige Neu­ein­rich­tung des Systems.Die ISO vereint die Windows 10-Varianten Home und Pro in einer Datei, welche Version frei­ge­­scha­ltet und installiert wird hängt vom Lizenz­schlü­ssel, den der Nutzer eingibt, ab. Kurz g­esagt: Es ist ein Download für alle Fälle.Auch wenn die folgenden Informationen zumeist naheliegend sind, hier nochmal die Vo­raus­se­tzun­gen für Download und Installation: So sollte man sicherstellen, dass eine Internet-Verbindung mit ausreichendem Volumen besteht, außerdem sollte für den Download genügend Speicherplatz (Festplatte, USB etc.) vorhanden sein. Dazu kommt ein USB-Stick oder ein DVD-Rohling sowie -Brenner, damit man die ISO-Datei als Installationsmedium erstellen kann. Erforderlich ist natürlich auch der Windows 10-Produktschlüssel oder ein Key einer entsprechenden früheren Windows-Version.Weil sich die - nur nach oben hin aktualisierten - Hardware-Anforderungen mit Windows 10 gegenüber Windows 7 und Windows 8 nicht erhöhen, kann im Grunde jeder beliebige Rechner aus den letzten acht bis zehn Jahren problemlos als Plattform verwendet werden.Wer übrigens den Lizenzschlüssel nicht mehr vorliegen hat, der kann zu einem Auslese-Tool greifen, hier gibt es gleich mehrere Möglichkeiten. Diese Werkzeuge sowie viele weitere hilf­reiche Tools sind in unserer Übersicht zum Umstieg zu finden:Auch beimzweier Betriebssysteme bleibt sich Microsoft treu. Die gleichzeitige Nutzung von Windows 7, 8 und Windows 10 erfolgt nach dem gleichen Prinzip wie bei früheren Versionen. In einem ausführlichen FAQ-Artikel haben wir den Vorgang beschrieben. Das funktioniert bei Windows 10 ganz genauso.Für alle, die Windows 10 zunächst parallel zum aktuellen Betriebssystem testen wollen, empfeh­len wir außerdem den Download der Vir­tua­li­sie­rungs-Soft­ware VirtualBox . Hier kann zum Beispiel die Windows Insider Preview in einerausprobiert werden, ohne das aktuelle System zu verändern. Der Installationsprozess gleicht dabei dem des Vorgängers - eine ausführliche Anleitung haben wir ebenfalls in einem FAQ-Artikel zusammengefasst. Will man die Windows Insider Preview per USB-Stick installieren, kann man sich an dem entsprechenden Guide für Windows 8-Systeme orientieren, da auch hier zum Vorgänger nichts verändert wurde.Um das hier angebotene ISO-Abbild für die Installation zu nutzen, wird ein USB-Stick mit mindestens acht Gigabyte Speicherkapazität benötigt. Wer eine DVD brennen möchte, wird leider bemerke,n dass der normale Rohling für die 64-Bit-Version zu klein ist. Man benötigt also zumindest eine Dual-Layer DVD mit 8,5 GB Platz für die 64-Bit-Version. Wir empfehlen daher die Installation mit USB-Stick.Um damit ein startbares Medium zu erstellen, kann das Windows 7 USB-/DVD-Download-Tool von Microsoft verwendet werden. Lesen Sie dazu unseren Schritt-für-Schritt-Artikel: Wie kann ich Windows von einem USB-Stick installieren. Im WinFuture-Forum steht unsere wie immer sehr hilfsbereite Nutzer-Community bereit, um eventuelle Fragen zu beantworten, Probleme zu lösen und natürlich die Neuerungen zu diskutieren. In den Foren für Hardware-Themen geht es um den Einsatz von Windows 10 auf aktuellen und kommenden Rechnern, während sich der Software-Bereich dem Betriebssystem und eventuellen Problemen mit Treibern und Software von Drittanbietern widmet.