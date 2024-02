Windows 10/11: Fotos-App erhält Update mit praktischem KI-Radierer

Microsoft stattet die Fotos-App unter Windows 10 und Windows 11 mit neuen KI-Bearbeitungsfunktionen aus. Das "generative Löschen" ent­fernt ungewünschte Objekte aus Bildern und erinnert dabei an Googles ma­gi­schen Radierer und das Entfernen-Werkzeug aus Photoshop.

Als simple Alternative zur professionellen Bildbearbeitung wurde die Windows Fotos-App (früher Windows-Fotoanzeige) bereits in der Vergangenheit mit diversen Funktionen ausgestattet, die unter Zuhilfenahme künstlicher Intelligenz unter anderem den Hintergrund verwischen, entfernen und ersetzen konnten.Mit der "generativen Löschung" stellen die Redmonder nun ein weiteres KI-Tool zur Verfügung, das auf Basis des Spot-Fixierungswerkzeugs Objekte auf Fotos gezielt korrigieren oder entfernen kann. Ähnlich wie die Werkzeuge von Google (Magischer Radierer) und Adobe (Entfernen-Werkzeug) können Nutzer den zu korrigierenden Bereich markieren und die KI übernimmt den Rest."Im Vergleich zu 'Spot Fix' erzeugt 'Generatives Löschen' ein nahtloseres und realistischeres Ergebnis, nachdem Objekte aus dem Foto gelöscht wurden, selbst wenn große Bereiche gelöscht werden", erklärt Microsoft in seinem Blog-Beitrag . Der Vorteil im neuen KI-Tool liegt weiterhin darin, dass mehrere Störquellen gleichzeitig aus Bildern entfernt werden können.Das Update der Fotos-App auf die Version 2024.11020.21001.0 oder höher wird aktuell für Windows Insider in allen Kanälen verteilt. Die Aktualisierung wird über den Microsoft Store angestoßen. Ist die App auf dem neuesten Stand, erreicht man das generative Löschen nach dem Öffnen eines Fotos über "Bild bearbeiten" () und das Radierer-Icon.Microsoft bietet die neue Bearbeitungsfunktion sowohl unter Windows 11 als auch Windows 10 an. Ebenso wird angekündigt, dass mittlerweile alle KI-Tools für beide Betriebssysteme und auch für ARM64-Geräte zur Verfügung stehen.