Windows 11: Neue Insider-Updates mit Wi-Fi 7 Support veröffentlicht

Microsoft startet mit der Verteilung neuer Windows 11 Insider-Preview-Builds im Canary- und Dev-Channel. Im Mittelpunkt der Updates steht die Testphase des neuen Wi-Fi 7 - auch bekannt als IEEE 802.11be. Zudem kündigen sich Copilot- und Widget-Verbesserungen an.

Wi-Fi Alliance / Unsplash

Neuer WLAN-Standard geht in die Testphase

Der Multi-Link-Betrieb (MLO) ermöglicht es Geräten, mehrere Bänder (2,4 GHz, 5 GHz und/oder 6 GHz) gleichzeitig zu nutzen, um Netzüberlastungen zu vermeiden und die Konnektivität aufrechtzuerhalten.

320 MHz ultra-breite Bandbreite in 6GHz verdoppelt die Geschwindigkeit zu Ihren Geräten und ermöglicht neue Möglichkeiten für Anwendungen mit hoher Bandbreite - und Szenarien wie AR/VR.

Die 4096-QAM-Modulation erhöht die Datenübertragung um 20 % und verbessert die Qualität von Videostreaming, Videokonferenzen und mehr.

Windows 11: Weitere Neuerungen im Build 26063

Zusammenfassung Windows 11 Insider Preview Builds im Canary-/Dev-Channel verteilt

Neuer Wi-Fi-7-Standard (IEEE 802.11be) wird getestet

Wi-Fi 7 verspricht Multi-Gigabit-Speed und geringere Latenz

Kompatible Router für Wi-Fi 7 aktuell selten und teuer

Neue Wi-Fi 7 Funktionen wie MLO und 320 MHz Bandbreite

Copilot-Änderungen und 16 neue Aktionen in Preview integriert

Verbesserungen am Widget-Board vorübergehend deaktiviert

Windows-Insider im Canary- und Dev-Channel erhalten mit dem Build 26063 ab sofort Zugriff auf die Unterstützung von Wi-Fi 7. Microsoft führt den neuen IEEE 802.11be-Standard unter dem Begriff Extremely High Throughput (EHT) und beschreibt die zu Beginn des Jahres zertifizierte WLAN-Technologie als "re­vo­lu­tio­näre Technologie, die eine noch nie dagewesene Geschwindigkeit, Zu­ver­läs­sig­keit und Effizienz für drahtlose Geräte bietet."Die Wi-Fi Alliance verspricht sich von Wi-Fi 7 Multi-Gigabit-Speed mit bis zu viermal schnelleren Geschwindigkeiten als bei Wi-Fi 6 und Wi-Fi 6E. Ebenso soll die Latenz weiter sinken und somit die Leistung in Echtzeitaktivitäten (z.B. Spiele oder Videokonferenzen) verbessern.Für die Nutzung wird ein kompatibler Router benötigt. Wie der WinFuture-Preis­ver­gleich zeigt, sind diese aktuell jedoch rar gesät und vergleichsweise teuer.Die kürzlich veröffentlichten Copilot-Änderungen innerhalb der Canary- und Dev-Builds werden auch in diese Insider-Preview von Windows 11 aufgenommen. Nutzer erhalten somit Zugriff auf 16 neue Aktionen, um den KI-Assistenten für diverse Systemeinstellungen zu verwenden. Zusätzlich wird Power Automate per Plug-in in den Copilot integriert.Abschließend kündigt Microsoft an, dass die in zurückliegenden Builds dokumentierten Verbesserungen am Widget-Board vorübergehend deaktiviert werden. "Wir werden sie in Zukunft wieder einführen, nachdem wir einige Fehler behoben haben", heißt es neben diversen Bugfixes in den Patch Notes.